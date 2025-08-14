Independence Day MP: जब सीएम मोहन यादव ने गाया 'ये देश है वीर-जवानों का...देशभक्ति के सुरों ने मोह लिया मन
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2880349
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

Independence Day MP: जब सीएम मोहन यादव ने गाया 'ये देश है वीर-जवानों का...देशभक्ति के सुरों ने मोह लिया मन

Bhopal News: राजधानी भोपाल में बोट क्लब पर 'तिरंगा नौका यात्रा' का आयोजन  हुआ, जिसमें प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव ने हिस्सा लिया. इस दौरान सीएम के गाने 'ये देश है वीर-जवानों का ने सभी का ध्यान खींच लिया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 14, 2025, 12:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Independence Day MP: जब सीएम मोहन यादव ने गाया 'ये देश है वीर-जवानों का...देशभक्ति के सुरों ने मोह लिया मन

Madhya Pradesh: 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोट क्लब पर आयोजित 'नौका तिरंगा यात्रा' में शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने यहां मौजूद जनता का अभिवादन किया. सीएम डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल के तालाब पर लहराते तिरंगे हमें ऊर्जा से लबरेज कर रहे हैं. तालाब की लहरें उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं. हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के लिए संकल्पित है. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी सवाल खड़े किए. इस दौरान उन्होंने, 'ये देश है वीर जवानों का..,; गाना भी गाया.  बोट क्लब से पहले सीएम डॉ. यादव मुख्यमंत्री निवास पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए. 

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश का उत्साह एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंचा हो गया है. दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र का अहम हिस्सा विपक्ष के नेता गलतियां करने से बाज नहीं आ रहे. विपक्ष के नेता सेना से कार्रवाई का सबूत मांगते हैं. अब जब पूरा देश 15 अगस्त के मद्देनजर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूम रहा है उस वक्त भी विपक्ष राजनीतिक गतिविधियां कर रहा है. हमारे न्यायालय, हमारी सेनाएं और चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र के स्तंभ हैं. विपक्ष इन्हीं पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन यह प्रश्न उनकी ओर ही बढ़ रहा है कि वे लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं. 

सीएम यादव ने कहा कि आज भोपाल के तालाब पर लहराते तिरंगे हमें ऊर्जा से लबरेज कर रहे हैं. यहां उठ रहीं लहरें हमें हमारे जन कल्याण के संकल्प को याद दिला रही हैं. ये लहरें हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं. हमारी सरकार सभी को साथ लेकर प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित है. भविष्य में जनता भोपाल के तालाब में भी कश्मीर की डल झील जैसा आनंद उठा सकेगी. मेरी ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई. 

बता दें, बोट क्लब पर नजारा देखने लायक था. सैकड़ों नावों पर सवार लोग हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के रंग में रंगे दिखाई दिए. चारों ओर बज रहे गीतों ने देखने वालों का उत्साह चरम पर पहुंचा दिया. लोग खुद भी देशभक्ति के गीत गा रहे थे और अन्य लोगों को भी प्रेरणा दे रहे थे. कई लोग हाथों में देशभक्ति के नारों का पोस्टर लिए लोगों को देश-प्रदेश के विकास के लिए प्रेरित कर रहे थे. मुख्यमंत्री यादव के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री निवास परिसर में तिरंगा यात्रा निकली. इसमें मुख्यमंत्री सचिवालय व निवास के सभी अधिकारी-कर्मचारी, सुरक्षा बल, दीदी कैफ़े की बहनें और समस्त स्टाफ ने हाथों में तिरंगा थामकर देशभक्ति से सराबोर यात्रा में भाग लिया. इस दौरान पूरा परिसर वंदे मातरम् और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा.

TAGS

cm mohan yadav

Trending news

Sagar University News
सागर यूनिवर्सिटी में एडमिशन का एक और मौका, CUET परीक्षा न देने वाले भी करें आवेदन
mp kisan kalyan yojna
खुशखबरी! MP के किसानों के खाते में आज आएगी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की दूसरी
Raipur
15 अगस्त को रायपुर में रहेगा जाम का झाम! पुलिस ने जारी किया रूट-पार्किंग प्लान,देखिए
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
Dial 112 Service in MP
पुलिस-एंबुलेंस सब एक साथ! MP में आज से किसी भी इमरजेंसी के लिए डायल करें ये नंबर
mp board time table
MP Board Exam 2026 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी? देखिए पूरा शेड्यूल
mp news
'गले लग जाओ डिप्रेशन दूर होगा,' स्कूल में प्रिंसिपल की काली करतूत, भागी छात्रा
sehore news
क्लास में कभी दिखे ही नहीं, फिर भी खा रहे हैं सैलरी... बच्चों ने कहा ‘ये कौन हैं?’
chhattisgarh news
सुरक्षाबलों का नक्सलियों पर एक और वार! कई बड़े नक्सली लीडर्स के मारे जाने की खबर
bhopal news
प्रेमी ने ससुराल भेजी आपत्तिजनक तस्वीरें, महिला ने परेशान होकर उठाया खौफनाक कदम
;