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एमपी में 12वीं बोर्ड परीक्षा रिजल्ट के बाद शुरू होंगे कॉलेज में एडमिशन, जानिए पूरा शेड्यूल

MP College Admission Start Date: मध्य प्रदेश में 5 मई से कॉलेज एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसे इस बार पूरी तरह ऑनलाइन और समयबद्ध बनाया गया है. जुलाई तक सभी चरण पूरे कर 1 जुलाई से नियमित कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 11, 2026, 08:32 PM IST
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MP College Admission Start Date
MP College Admission Start Date

MP Education News: मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र को लेकर तैयारियां इस बार पहले से ही तेज कर दी गई हैं. उच्च शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया समय से पहले शुरू की जाए, ताकि छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो. प्रदेश के 1300 से ज्यादा सरकारी और निजी कॉलेजों में 5 मई से प्रवेश का पहला चरण शुरू होगा. खास बात यह है कि इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है, जिसमें पंजीयन से लेकर दस्तावेजों का सत्यापन भी डिजिटल माध्यम से ही होगा.

इस बार प्रवेश प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए विभाग ने कुल पांच चरण तय किए हैं. इसमें दो मुख्य काउंसलिंग चरण होंगे, जबकि तीन चरण कॉलेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) के रूप में रखे गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया को जुलाई तक खत्म कर लिया जाएगा, ताकि 1 जुलाई से कॉलेजों में नियमित कक्षाएं शुरू हो सकें. पिछले सालों में देरी के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी, इसलिए इस बार समय पर काम पूरा करने पर खास जोर दिया जा रहा है.

कब आएगा एमपी बोर्ड रिजल्ट?
समय-सीमा को लेकर विभाग इस बार काफी सख्त नजर आ रहा है. जल्द ही पूरी काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा, ताकि छात्रों को पहले से तैयारी का मौका मिल सके. वहीं, मप्र बोर्ड की 12वीं का रिजल्ट भी 15 अप्रैल के आसपास आने की संभावना है, जिससे छात्र तुरंत एडमिशन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. विभाग का मानना है कि समय पर रिजल्ट और एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने से छात्रों का पूरा शैक्षणिक कैलेंडर सही तरीके से चलेगा.

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ऑनलाइन दी जाएगी जानकारी
छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की जा रही है. कॉलेज और विभाग स्तर पर ऐसी व्यवस्था रहेगी, जहां छात्रों को आवेदन से जुड़ी हर जानकारी मिल सकेगी. साथ ही कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सीटों, विषयों और मेरिट सूची से जुड़ी सभी जानकारी समय रहते पोर्टल पर अपलोड करें. कॉलेजों की खासियत और उपलब्धियों की जानकारी भी ऑनलाइन डाली जाएगी, ताकि छात्र सही जानकारी लेकर अपने भविष्य का बेहतर फैसला कर सकें.

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