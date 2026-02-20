Advertisement
एमपी कांग्रेस में मची खलबली, मध्य प्रदेश विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष पद से हेमंत कटारे का इस्तीफा

Hemant Katare Resigns: मध्य प्रदेश विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. यह इस्तीफा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को सौंपा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 20, 2026, 07:23 PM IST
MP Congress Hemant Katare News: मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है. विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष पद से कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने इस्तीफा दे दिया है. बताया जा रहा है कि उन्होंने यह कदम पारिवारिक जिम्मेदारियों और अपने क्षेत्र को पर्याप्त समय न दे पाने के कारण उठाया है. इस फैसले के बाद कांग्रेस के भीतर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. हालांकि, अभी तक हेमंत कटारे की ओर से सार्वजनिक रूप से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अटेर विधायक हेमंत कटारे ने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है. पत्र में उन्होंने लिखा है कि पार्टी इस पद की जिम्मेदारी किसी अन्य योग्य नेता को सौंपे. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी ने जो भरोसा उन पर जताया, उसके लिए वे हमेशा आभारी रहेंगे और आगे भी संगठन को पूरा सहयोग देते रहेंगे. इस पत्र के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं और तेज हो गई हैं.

एमपी राजनीति में हलचल
खास बात यह है कि हेमंत कटारे ने अपनी शादी की सालगिरह के दिन इस्तीफा दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक, वह दिन में करीब 4 बजे तक विधानसभा में मौजूद थे, लेकिन इसके बाद अचानक बाहर निकल गए. उनके इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पार्टी सूत्रों का मानना है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस संगठन में कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति और गरमा सकती है.

संजय कामले ने की पुष्टि
मामले पर कांग्रेस संगठन के महासचिव डॉ. संजय कामले ने पुष्टि करते हुए कहा कि हेमंत कटारे ने इस्तीफे में समय की कमी और पारिवारिक दायित्वों का जिक्र किया है. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह इस्तीफा सिर्फ पद से जुड़ा है, पार्टी से नहीं. हेमंत कटारे कांग्रेस में पहले भी थे और आगे भी पूरी निष्ठा के साथ पार्टी में बने रहेंगे. इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं, यह अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे.

