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2028 चुनाव से पहले कांग्रेस की नई रणनीति, नाराज नेताओं को मनाने के लिए बनाया ये बड़ा प्लान

MP Congress Meeting: साल 2028 में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है और इसको लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है. विधानसभा प्रभारियों को जिम्मेदारियां दी गई है कि वो कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाएं.  इसके लिए विधानसभा प्रभारी नाराज नेताओं की कुंडली तैयार करेंगे.

Written By  Anil Nagar|Last Updated: Apr 16, 2026, 05:20 PM IST
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2028 चुनाव से पहले कांग्रेस की नई रणनीति, नाराज नेताओं को मनाने के लिए बनाया ये बड़ा प्लान

MP Congress Plan: मध्य प्रदेश कांग्रेस में बैठकों को का दौर जारी है और अलग-अलग मोर्चो की बैठक भोपाल पीसीसी दफ्तर में हो रही है. बैठकों को प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ले रहे हैं. कल (15 अप्रैल) विधानसभा प्रभारियों की बैठक हुई थी, जिसमें कई मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई गई. विधानसभा प्रभारियों को जिम्मेदारियां दी गई है कि वो कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाएं. इसके लिए विधानसभा प्रभारी नाराज नेताओं की कुंडली तैयार करेंगे, जिसमें यह  पता लगाया जाएगा कि आखिर वह क्यों नाराज हैं? किसके समर्थक है और उनकी नाराजगी को दूर करके उन्हें एक्टिव किया जाए.

मध्य प्रदेश कांग्रेस 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और सभी मोर्चो को एक्टिव किया जा रहा है. यही कारण है कि विधानसभा प्रभारियों को नाराज नेताओं की कुंडली तैयार करने को कहा गया है, ताकि विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट हो जाए.

नेताओं की कुंडली में क्या-क्या बताना होगा?

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विधानसभा प्रभारी को अपनी रिपोर्ट में बताना होगा कि नेता और कार्यकर्ता क्यों असंतुष्ट हैं और उनकी नाराजगी के कारण क्या हैं? नाखुश नेता किस नेता से जुड़ा हुआ यानी वो किसका समर्थक है. ये सब जानकारी जमा करने का पार्टी का उद्देश्य है कि वक्त रहते भीतरघातियों और असंतुष्ट नेताओं को पहचान हो, जिसका चुनाव में प्रभाव न पड़े. समर्पित कार्यकर्ताओं के फोन नंबर, निरंतर संवाद, सामाजिक और जाति का समीकरण, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रभावशाली व्यक्ति, सामाजिक संगठन से संपर्क करने के निर्देश गए है. प्रभारियों को विधानसभा में प्रवास करने के निर्देश भी मिले हैं. कांग्रेस में चल रही तीन दिन की बैठक में पदाधिकारियों से सीधा कहा गया है कि जो काम करेगा, वही पद पर रहेगा.

ये भी पढ़ें- MP में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के कामों की होगी समीक्षा, 15 से 18 अप्रैल तक चलेगा रिव्यू, जानिए प्लान

कांग्रेस के रूठे नेताओं के मनाने के प्लान पर भाजपा का तंज

भाजपा प्रवक्ता डॉ.वाणी अहलूवालिया ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बहुत ही हास्यास्पद विषय है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस गुटों में बटी हुई है. हारे हुए नेतृत्व में यह वह कांग्रेस है, जिसमें सच नहीं बोल सकते. आईना नहीं दिखा सकते. एक विचारधारा प्रबल नहीं कर सकते. हाल के दिनों में दो वरिष्ठ नेताओं को नाराज किया. एक को सच बोलने की सजा मिली, तो दूसरे को बर्खास्त किया. यह कांग्रेस है कि अपने नेताओं के बयान पर लगाम नहीं लगा सकते, इसलिए उनकी जो भी प्रक्रिया है केवल नौटंकी है.

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