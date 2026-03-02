MP कांग्रेस का बड़ा बदलाव! जीतू पटवारी ने घोषित की 4 जिलों की कार्यकारिणी, 88 नगर और 57 मंडल अध्यक्ष नियुक्त

MP Congress Appointment: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए चार जिलों की जिला कार्यकारिणी घोषित करते हुए थोक में नई नियुक्तियां की हैं. PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी की सहमति से नगर और मंडल स्तर तक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
MP Congress News: मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में एक बार फिर बड़ा फेरबदल किया गया है. पार्टी ने प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के मकसद से थोक में नई नियुक्तियों की घोषणा की है. PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी की सहमति के बाद नए क्राइट एरिया फॉर्मूले के तहत चार जिलों की जिला कार्यकारिणी घोषित की गई है. इसमें श्योपुर, बड़वानी, कटनी और जबलपुर शामिल हैं. इसका सबसे बड़ा मकसद यह है कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना है.
प्रदेश कांगेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार कटनी शहर जिला कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी नियुक्त की गई है। सभी को बधाई शुभकामनाएँ। pic.twitter.com/Igtx5EUFMF
— MP Congress (@INCMP) March 2, 2026
कांग्रेस ने जिला कार्यकारिणी के गठन में साफ फॉर्मूला अपनाया है. बड़े जिलों में 51 सदस्य और छोटे जिलों में 31 सदस्यों की सीमा तय की गई है. इसी नियम के तहत चारों जिलों में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा संगठन को नीचे तक मजबूत करने के लिए 88 नगर अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं. पार्टी नेताओं का मानना है कि इससे नगर स्तर पर कांग्रेस की पकड़ और मजबूत होगी और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी.
प्रदेश कांगेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार जबलपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी नियुक्त की गई है। सभी को बधाई शुभकामनाएँ। pic.twitter.com/ED3jXVwcMP
— MP Congress (@INCMP) March 2, 2026
दिल्ली बैठक में फैसला
मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में हुई अहम बैठक के बाद यह फैसला लिया गया. मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी संजय कांबले ने बताया कि बैठक में हाईकमान ने जल्द जिला कार्यकारिणी बनाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद AICC की गाइडलाइन के मुताबिक, सबसे पहले छोटी कार्यकारिणी घोषित की गई है. हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 15 मंडल बनाने पर सहमति बनी, ताकि संगठन का ढांचा गांव-गांव तक सक्रिय रूप से काम कर सके.
प्रदेश कांगेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार बड़वानी जिला कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी नियुक्त की गई है। सभी को बधाई शुभकामनाएँ। pic.twitter.com/sH6XjYX6MG
— MP Congress (@INCMP) March 2, 2026
प्रदेश कांगेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार श्योपुर जिला कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी नियुक्त की गई है। सभी को बधाई शुभकामनाएँ। pic.twitter.com/5fzazRhkhr
— MP Congress (@INCMP) March 2, 2026
कांग्रेस का साफ संदेश
पार्टी ने यह भी साफ किया है कि मार्च महीने तक बाकी जिलों की कार्यकारिणी भी घोषित कर दी जाएगी. इसके साथ ही 57 विधानसभा क्षेत्रों में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है. संगठन का मानना है कि नए चेहरों को जिम्मेदारी देने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा. कांग्रेस नेतृत्व का संदेश साफ है कि आगामी चुनावों से पहले संगठन को मजबूत, अनुशासित और सक्रिय बनाना प्राथमिकता है.
