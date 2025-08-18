नई नियुक्तियां होते ही दिल्ली तलब हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष, राहुल गांधी लेंगे बैठक
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

नई नियुक्तियां होते ही दिल्ली तलब हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष, राहुल गांधी लेंगे बैठक

MP Congress New Jila Adhyaksh: कई सीनियर कांग्रेस विधायक जैसे ओमकार सिंह मरकाम, जयवर्धन सिंह को भी जिलाध्यक्ष बनाया है. पार्टी में इसपर नाराजगी है.उनका कहना है कि प्रदेश स्तर के नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाना उनका कद छोटा करने जैसा है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Divya Tiwari Sharma |Last Updated: Aug 18, 2025, 12:14 PM IST
नई नियुक्तियां होते ही दिल्ली तलब हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष, राहुल गांधी लेंगे बैठक

MP Congress: मध्य प्रदेश में महीनों मंथन के बाद कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों के नाम घोषित हुए, लेकिन एक ही दिन में पार्टी में कलह होने लगी. कई जिलो के अध्यक्षों ने पद से इस्तीफा दै दिया. अब खबर आ रही है कि नए नवेले जिला अध्यक्षों की पहली बैठक दिल्ली में राहुल गांधी लेंगे. नए जिला अध्यक्ष बनते ही राहुल गांधी ने दिल्ली बुलावा भेज दिया है. दिल्ली में राहुल गांधी जिला अध्यक्षों के साथ सीधे बात करेंगे. बैठक 24 अगस्त को होनी है. बताया जा रहा है दो सत्रों में अध्यक्षों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी. 

प्रदेश स्तर के नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाने पर हंगामा
शनिवार को जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान हुआ, जिसके बाद अब उनकी पहली बैठक  24 अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी के साथ होनी है. बता दें इस समय एमपी कांग्रेस में कई जिलों में विरोध के सुनाई दे रहे हैं. चुने गए अध्यक्षों पर लोगों में नाराजगी है. गुना, इंदौर, रीवा, देवास सहित कई जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति का विरोध हो रहा है. कई इस्तीफे आ रहे हैं. कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में संगठन सृजन अभियान के तहत नाम फाइनल किए थे, लेकिन इसपर अब विरोध हो रहा है. कई सीनियर कांग्रेस विधायकों को भी जिलाध्यक्ष बना दिया, जिसपर नाराजगी है. इस लिस्ट में  ओमकार सिंह मरकाम, जयवर्धन सिंह जैसे दिग्गज नेता भी शामिल हैं. पार्टी में इस बात पर नाराजगी है कि प्रदेश स्तर के नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाना उनका कद छोटा करने जैसा है.  प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार डैमेज कंट्रोल में लगे हैं, लेकिन फिलहाल मामला शांत होता नहीं दिख रहा है.

अपडेट जारी है.... 

