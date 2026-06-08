MP Contract Employees News: संविदा कर्मचारियों की हर साल बढ़ेगी सैलरी, सरकार ने तय की नई दर

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MP Samvida Employees Increment 2026: मध्य प्रदेश के एक लाख से अधिक संविदा अधिकारी-कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. प्रदेश सरकार ने उनके पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि की नई दर तय कर दी है. वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से संविदा कर्मचारियों के वेतन में 4.46 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी लागू होगी. यह फैसला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर लिया गया है, जिससे कर्मचारियों को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा.
वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश में लिखा है, कि मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र सी-5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 22 जुलाई, 2023 की कंडिका-4.3 के अनुक्रम में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 01 अप्रैल, 2026 की स्थिति में पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि की दर 4.46 प्रतिशत निर्धारित की जाती है.
कितनी बढ़ सकती है सैलरी
इसको लेकर संविदा अधिकारी-कर्मचारी संघ का दावा है कि इस फैसले से कर्मचारियों के वेतन में हर महीने लगभग 1,000 रुपये से लेकर 2,700 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. संघ की तरफ से बताया गया है कि महंगाई के अनुरूप वेतन वृद्धि की मांग लंबे समय से की जा रही थी. उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार भी व्यक्त किया.
पिछले साल कितनी बढ़ी?
बता दें कि पिछले साल भी संविदा कर्मचारियों के लिए वार्षिक वृद्धि दर 2.94 प्रतिशत निर्धारित की गई थी, जबकि इस बार इसे बढ़ाकर 4.46 प्रतिशत कर दिया गया है. यानी इस साल कर्मचारियों को पिछले वर्ष की तुलना में अधिक लाभ मिलेगा. सरकार के इस फैसले को संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत और आर्थिक मजबूती देने वाला कदम माना जा रहा है.
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