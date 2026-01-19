Advertisement
एमपी में शिक्षकों का अनोखा विरोध, भोपाल में हवन कर सीएम से लगाई गुहार, कर दी ये मांग

MP Teacher Protest News: मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक वर्ग-1 में शामिल सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मेरी मांगे जल्द नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को और उग्र करेंगे. दरअसल, सरकार की तरफ से 8420 पदों में से 2901 पद भरे गए हैं. इस वजह से सैकड़ों शिक्षक वेटिंग लिस्ट में हैं.

Jan 19, 2026, 04:15 PM IST
MP Contract Teacher Category-1 Waiting List: मध्य प्रदेश के एक बार फिर से संविदा शिक्षक वर्ग-1 में शामिल सैकड़ों शिक्षकों ने हुंकार भरी है. बता दें कि साल 2023 की उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग-1 की वेटिंग लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं. फिलहाल, अभी यह शिक्षक प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं. वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने सिर्फ 2901 पदों पर भर्ती की है, जबकि 8420 पदों पर भर्ती होनी है. इस वजह से इतने अभ्यर्थियों के नाम वेटिंग लिस्ट में हैं. अगर सरकार की तरफ से भर्ती में पद बढ़ा ले, तो वेटिंग क्लियर हो जाएगी. 

मिली जानकारी के मुताबिक, आज सभी अभ्यर्थी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए, जहां डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बंगले का घेराव किया. इस दौरान वेटिंग शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज कुमार द्विवेदी ने बताया कि साल 2023 में 2 से 20 अगस्त तक परीक्षी हुई थी. तब से अब तक वर्ग-1 में पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. वेटिंग शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार की तरफ से 8420 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन भर्ती सिर्फ 2901 पदों पर ही हुई है. 

दो साल से कर रहे प्रदर्शन
बता दें कि एक तरफ से सरकार की तरफ से 58 हजार पद पर सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है. वहीं वित्त मंत्री को लेटर लिख चुके हैं. इसके बावजूद भी सरकार और विभाग पदों को नहीं बढ़ा रहा है. इस वजह से हजारों शिक्षकों का भविष्य अंधेरे में हैं. सभी अभी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं. वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने की मांग को लेकर शिक्षक पिछले दो साल से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम से लेकर विभाग के अधिकारियों से भी मिल चुके हैं. 

सरकार से की ये मांग 
इतना ही नहीं प्रदर्शन करने वाले शिक्षक दंडवत यात्रा भी निकाल चुके हैं. इसके बावजूद पद नहीं बढ़े हैं. इस लिए आज हवन से आंदोलन की शुरुआत की है. वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव की तस्वीर के साथ हवन किया और फिर रैली के रूप में डिप्टी सीएम के बंगले पर पहुंचे. वहीं एक शिक्षिका ने बताया कि वह दो बार चयन परीक्षा दे चुकी है और दोनों बार पास भी हो गई, लेकिन वेटिंग लिस्ट अब तक क्लियर नहीं हुई है. सरकार को जल्द ही नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं. 

आंदोलन की दी चेतावनी
वहीं शिक्षकों की तरफ से कहा गया है कि अगर इस आंदोलन के बाद भी सरकार ने मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया, तो आंदोलन को और उग्र करेंगे. उन्होंने कहा कि वर्ग-1 उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में वेटिंग सूची में शामिल सैंकड़ों अभ्यर्थी पिछले दो साल से आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने मांग की है, कि पद वृद्धि और सेकेंड काउंसलिंग की जाए, ताकि लंबे समय से रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके. 

