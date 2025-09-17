राजधानी में खौफनाक वारदात...गर्भवती महिला को चाकू से गोदा, फिर खुद ही थाने पहुंचा आरोपी

MP News-मध्यप्रदेश के भोपाल से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी पर चाकूओं से हमला कर दिया. इस घटना से इलाके में सनसनी फैला दी. बिलाल कॉलोनी में रहने वाली गर्भवती महिला अपने मायके में ठहरी हुई थी, तभी पति चंदू कुरैशी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. वहीं वारदात के बाद आरोपी थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया.

महिला की हालत नाजुक

जानकारी के अनुसार, महिला अपने मायके में ठहरी हुई थी. मायके में ही पति चंदू कुरैशी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. उसके पेट, सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आईं. गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों का कहना है कि महिला को गंभीर घाव हुए हैं, फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. महिला गर्भवती भी है.

मायके पहुंचा था झगड़ा करने

चंदू और पत्नी शिफा कुरैशी के बीच विवाद चल रहा था. इस वजह से शिफा निशातपुरा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अपने माता-पिता के घर रहने लगी. इसी बात से नाराज चंदू मंगलवार को दोपहर 3 बजे उससे झगड़े करने ससुराल आ गया. यहां विवाद हुआ और बहस बढ़ गई. गुस्से में आकर चंदू ने चाकू निकाला और शिफा पर उसके पिता और भाईयों के सामने कई बार हमला किया.

थाने पहुंचकर किया सरेंडर

निशातपुरा के एसएचओ मनोज पटवा ने बताया कि आरोपी चंदू कुरैशी अपनी पत्नी शिफा कुरैशी के साथ भानपुर के छोला इलाके में रहता था. पत्नी पर हमला करने के बाद आरोपी खुद ही थाना पहुंच गया. उसके थाने आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है. पुलिस ने घटनास्थल और पीड़िता के बयान को प्राथमिक तौर पर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

