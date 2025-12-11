सागर हादसे के बाद MP के DGP का आदेश, बहुत जरूरी होने पर ही रात में सफर पुलिस वाहन

MP News: मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने पुलिस वाहनों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बहुत जरूरी होने पर ही लंबी दूरी के पुलिस वाहन रात में चलाए जाएंगे.
Trending Photos
MP DGP Kailash Makwana: सागर जिले में हुए हादसे के बाद एमपी के डीजीपी कैलाश मकवाना ने बड़ा फैसला किया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि लंबी दूरी के पुलिस वाहन बहुत जरूरी होने पर ही रात में चलेंगे. नहीं तो रात में 12 बजे से सुबह 5 बजे तक लंबी दूरी के पुलिस वाहन नहीं चलाएं जाएंगे. डीजीपी के आदेश में पुलिस मुख्यालय में रात में लगे वाहन, आकस्मिक ड्यूटी, चेकिंग और घटना स्थल पर पहुंचने वाले वाहनों को छोड़कर सभी अन्य वाहनों के रात में चलने पर रोक लगा दी है. वहीं लंबी दूरी की ड्यूटी पर जाने से पहले वाहन की फिटनेस, बीमा और चालक की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करना भी जरूरी किया गया है.
हादसों पर रोक लगाने की कोशिश
इस आदेश के तहत सड़क हादसों पर नकेल कसने की कोशिश है, जिनमें पुलिस कर्मचारी और अधिकारी शिकार हो रहे है. डीजीपी कैलाश मकवाना ने आदेश जारी करते हुए सागर की घटना का जिक्र किया और कहा है कि लंबी दूरी की यात्रा ने पुलिस का वाहन चालक थका हुआ होने के साथ नींद का शिकार होता है, जो हादसे की बड़ी वजह बनते हैं. डीजीपी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि पुलिस कर्मी और अधिकारी लाइन आर्डर, घटना दुर्घटना और वी आई पी मूवमेंट के साथ रात्रि गश्त या ऐसी स्थिति जब पुलिस का मौके पर पहुंचना जरूरी है, इन चीजों को छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लंबी दूरी का सफर तय करने के लिए रात 12 से सुबह 5 बजे तक का समय उपयोग नहीं कर सकेंगे.
ये भी पढ़ेंः ये है मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त और अहम रेलवे स्टेशन, दिल्ली से चेन्नई तक कनेक्टिविटी, क्या है खास
डीजीपी ने प्रदेश के पुलिस आयुक्तों, रेंज के आई जी, डीआईजी और जिलों के एसपी को इस आदेश का पालन कराने के लिए कहा है, साथ ही वाहनों से जुड़े विभागों पुलिस लाइन आरआई, सूबेदार आदि को भी इस आदेश को तामील कराने के लिए कहा है. वहीं पुलिस वाहनों के चालकों को भी सोने के लिए प्रयाप्त समय देने और उसके बाद ही उन्हें ड्यूटी कराने के लिए कहा गया है.
सागर में बड़ी घटना
दरअसल, मंगलवार की सुबह सागर जिले में बड़ी घटना हुई थी. बालाघाट से लौट रहे पुलिस वाहन की सागर जिले में ट्रक से भिड़त हो गई थी, जिसमें चार पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी. सभी पुलिसकर्मी बालाघाट से वापस मुरैना लौट रहे थे. लेकिन सुबह के वक्त यह बड़ा हादसा हुआ था. वहीं पहले भी पुलिस वाहनों की दुर्घटना की खबरें सामने आती रही हैं. ऐसे में यह एक्शन लिया गया है.
ये भी पढ़ेंः मध्यप्रदेश में दो बड़े सड़क हादसे: तेज रफ्तार ने एक ही दिन में छीन ली छह जिंदगियां..
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!