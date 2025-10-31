Advertisement
MP के DGP बने रहेंगे कैलाश मकवाना, मिलेगा एक्सटेंशन, SC की गाइडलाइन का मिला लाभ

DGP Kailash Makwana: मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना को एक्सटेंशन मिलेगा, ऐसे में अब 2026 तक उन्हीं के डीजीपी बने रहने की संभावना है, जल्द ही इसका आदेश भी जारी हो सकता है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 31, 2025, 03:58 PM IST
डीजीपी कैलाश मकवाना को मिलेगा एक्सटेंशन
डीजीपी कैलाश मकवाना को मिलेगा एक्सटेंशन

MP News: मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना अब 1 दिसंबर 2025 को रिटायर नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें एक्सटेंशन दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिया है. दरअसल, मकवाना का रिटायरमेंट पहले 1 दिसंबर 2025 को निर्धारित था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार डीजीपी को कम से कम दो साल का कार्यकाल दिया जाना आवश्यक है, इसी प्रावधान के तहत अब उन्हें एक साल का अतिरिक्त कार्यकाल प्राप्त होगा. सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया है कि कोई भी डीजीपी के पद पर दो साल रहेगा, ऐसे में इसी का लाभ मकवाना को मिल रहा है. 

एमपी गृह विभाग ने जारी किया आदेश 

मध्य प्रदेश गृह विभाग के अपर सचिव आशीष भार्गव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि साल 2025 में 60 साल की उम्र पूरी करने वाले कुल 17 आईपीएस अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे, जिनमें डीजीपी कैलाश मकवाना का नाम 16वें स्थान पर है, आदेश के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में दायर सिविल याचिका क्रमांक 310/1996 में दिए गए निर्देशों के पालन में मकवाना को 1 दिसंबर 2024 से डीजीपी पद पर पदस्थ किया गया था. इस नियुक्ति का आदेश 23 नवंबर 2024 को जारी हुआ था. लेकिन अब उन्हें एक साल का कार्यकाल एक्स्ट्रा मिलेगा. 

ये भी पढ़ेंः ‘दुष्कर्मियों को फांसी दो…’ इंदौर में किन्नरों का फूटा गुस्सा, सड़कों पर प्रदर्शन 

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार डीजीपी का कार्यकाल दो साल का होना चाहिए, इसलिए 1 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित उनका सेवानिवृत्ति आदेश निरस्त कर दिया गया है.  अब डीजीपी कैलाश मकवाना अपनी दो वर्ष की निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के बाद 1 दिसंबर 2026 को सेवानिवृत्त होंगे. यानि अब उनकी तैनाती आने वाले पूरे साल के लिए रहेगी. 

पिछली साल डीजीपी बने थे कैलाश मकवाना

कैलाश मकवाना पिछले साल मध्य प्रदेश के डीजीपी बने थे. फिलहाल उन्हें इसी साल के आखिरी में रिटायर होना था, लेकिन अब अगले साल तक पद पर बने रहेंगे. गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश में उनके रिटायर की बात विलोपित कर दी गई है. 

ये भी पढ़ेंः 'पैसे दो - नौकरी लो' वाले गिरोह से रहें सावधान! अब इस ईमेल पर करें सीधी शिकायत

