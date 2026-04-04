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MP में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, समाधान योजना के तहत बिल में मिलेगी 90% तक की छूट, जानिए वजह

MP Electricity Bill Discount: मध्य प्रदेश में समाधान योजना की तारीख बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है, जिससे बकायादार बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. इस योजना के माध्यम से सरचार्ज में 70 से 90% तक छूट और आसान भुगतान विकल्प देकर बिल का बोझ कम करने का मौका दिया जा रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 04, 2026, 09:37 PM IST
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MP Samadhan Yojana News
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MP Samadhan Yojana News: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बकायादार बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर सामने आई है. शासन ने समाधान योजना के दूसरे चरण की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे अब यह योजना 15 मई तक लागू रहेगी. पहले निर्धारित समय सीमा के कारण कई उपभोक्ता इसका लाभ नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उन्हें अतिरिक्त समय मिल गया है. इस फैसले से हजारों उपभोक्ताओं को फायदा मिलने की उम्मीद है, जो अब अपनी बकाया राशि का निपटान आसानी से कर सकेंगे और आर्थिक दबाव भी कम कर पाएंगे.

बिजली कंपनी के मुताबिक, समाधान योजना उन उपभोक्ताओं के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है, जिन पर लंबे समय से बकाया बिल है. योजना के दूसरे चरण में सरचार्ज यानी अधिभार पर 70 से 90 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है. यह छूट उन उपभोक्ताओं को मिलती है, जो अपनी मूल बकाया राशि जमा करने के लिए आगे आते हैं. इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल रही है और वे कम बोझ में अपना पुराना बकाया खत्म करने का अवसर पा रहे हैं.

भुगतान में सहूलियत
उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने भुगतान के लिए दो प्रमुख विकल्प उपलब्ध कराए हैं. पहला विकल्प एकमुश्त भुगतान का है, जिसमें उपभोक्ता पूरी बकाया राशि एक बार में जमा कर अधिकतम छूट प्राप्त कर सकते हैं. दूसरा विकल्प किस्तों में भुगतान करने का है, जो उन लोगों के लिए है जो एक साथ रकम जमा नहीं कर सकते. इस विकल्प के तहत भी उपभोक्ताओं को 50 से 60 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है, जिससे उन्हें भुगतान में सहूलियत मिल रही है.

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कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सकें. पात्र उपभोक्ता ‘उपाय’ (UPAY) ऐप के जरिए घर बैठे ही पंजीयन कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर और एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. कंपनी का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस योजना से जुड़ें और अपने बिजली बिल के बकाया को कम करते हुए राहत महसूस करें.

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