MP के बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका! 1 अप्रैल से महंगी होगी बिजली, इन लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

MP Electricity Bill News: मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को नया झटका लगने वाला है. 1 अप्रैल 2026 से बिजली के बिल बढ़ जाएंगे, क्योंकि विद्युत नियामक आयोग ने नई दरों को मंजूरी दे दी है. इस बार करीब 4.80 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. जैसे ही यह फैसला सामने आया, आम लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि अब हर महीने का खर्च थोड़ा और बढ़ने वाला है. खासकर, मध्यम और गरीब परिवारों पर इसका असर साफ दिखाई देगा, क्योंकि बिजली अब रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है.

हालांकि, थोड़ी राहत की बात भी है. बिजली कंपनियों ने करीब 10.19 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आयोग ने इसे कम करके 4.80 प्रतिशत ही रखा. यानी जितना डर था, उतनी ज्यादा मार नहीं पड़ी. बताया जा रहा है कि सरकार और आयोग ने उपभोक्ताओं पर ज्यादा बोझ न पड़े, इसलिए बीच का रास्ता निकाला है. फिर भी लोगों को अब पहले से ज्यादा बिल भरने के लिए तैयार रहना होगा.

हजारों करोड़ का घाटा

बिजली कंपनियों का कहना है कि उन पर हजारों करोड़ रुपये का घाटा चल रहा है, जिसे पूरा करने के लिए दरें बढ़ाना जरूरी था. इसी वजह से यह प्रस्ताव भेजा गया था. मध्यप्रदेश में करीब एक करोड़ 29 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिन पर इस फैसले का सीधा असर पड़ेगा. गांव से लेकर शहर तक हर घर का बजट अब थोड़ा प्रभावित होने वाला है, खासकर गर्मी के मौसम में जब बिजली की खपत ज्यादा होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिलिंग सिस्टम पर नजर

आयोग ने एक राहत भरा फैसला भी लिया है कि उपभोक्ताओं से मीटरिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा. इससे लोगों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा. साथ ही बिजली कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं को नई दरों की सही जानकारी दें और बिलिंग सिस्टम पर नजर रखें, ताकि कोई गलत शुल्क न जुड़ जाए. इससे उपभोक्ताओं को कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है और पारदर्शिता भी बनी रहेगी.

इन लोगों को मिलेगा लाभ

कुछ खास श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है. जैसे सीजनल और मेट्रो रेल से जुड़े उपभोक्ताओं पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. इसके अलावा सिंचाई, पानी सप्लाई और बड़े आवासीय कनेक्शन जैसी श्रेणियों में न्यूनतम शुल्क खत्म कर दिया गया है. इससे इन सेक्टर से जुड़े लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और उनका खर्च थोड़ा कम हो सकता है, जो पहले फिक्स चार्ज के रूप में देना पड़ता था.

कुछ राहत भरी योजनाएं

नई दरों में कुछ सुविधाएं भी जारी रखी गई हैं. रात में बिजली इस्तेमाल करने पर मिलने वाली छूट पहले की तरह मिलेगी. प्रीपेड और ऑनलाइन बिल भरने वालों को भी फायदा मिलेगा. स्मार्ट मीटर और सोलर उपयोग करने वालों को अतिरिक्त छूट दी जाएगी. ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भी नए प्रावधान किए गए हैं. कुल मिलाकर, बिजली महंगी जरूर होगी, लेकिन कुछ राहत भरी योजनाएं भी साथ में दी गई हैं.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!