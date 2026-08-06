एमपी में 19,062 पदों पर होगी बंपर भर्ती, पुलिस, पंचायत सचिव, TET समेत 12 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी

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MP Government Jobs: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में 19,062 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने वर्ष 2026 की भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है. जारी शेड्यूल के मुताबिक, सितंबर से दिसंबर के बीच 12 बड़ी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी.
मिली जानकारी के मुताबिक, सबसे ज्यादा भर्ती पुलिस विभाग में की जाएगी. शेड्यूल के मुताबिक, 7,500 पदों पर पुलिस आरक्षक और 1,000 पदों पर पुलिस आरक्षक (चालक) की भर्ती परीक्षा अक्टूबर से नवंबर के बीच कराई जाएगी. वहीं सूबेदार और उपनिरीक्षक (SI) संवर्ग के 507 पदों के लिए भी सितंबर और अक्टूबर में परीक्षा प्रस्तावित है. इन भर्तियों को लेकर युवाओं में अभी से तैयारी तेज होने लगी है.
शिक्षा विभाग में भी भर्ती
शिक्षा विभाग से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए भी यह महत्वपूर्ण अपडेट है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) सितंबर-अक्टूबर 2026 में आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में करीब डेढ़ लाख से अधिक सेवारत और नए अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है. परीक्षा कराने की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग ने कर्मचारी चयन मंडल को सौंपी है.
इन पदों पर होगी भर्ती
इसके अलावा, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, कृषि विस्तार अधिकारी, खंड पंचायत अधिकारी, उपयंत्री समेत कई अन्य पदों पर भी भर्ती परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार कराई जाएंगी. ESB ने संकेत दिए हैं कि सभी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को सलाह दी जा रही है कि वे आधिकारिक सूचना पर नजर रखें और समय रहते आवेदन की तैयारी पूरी कर लें.
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