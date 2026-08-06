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एमपी में 19,062 पदों पर होगी बंपर भर्ती, पुलिस, पंचायत सचिव, TET समेत 12 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी

MP ESB Recruitment 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 2026 की भर्ती परीक्षाओं का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है. सितंबर से दिसंबर के बीच 19,062 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसमें पुलिस, पंचायत, शिक्षक पात्रता परीक्षा सहित 12 बड़ी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी.

Written ByManish kushawah
Published: Aug 06, 2026, 11:09 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:09 PM IST
एमपी में 19,062 पदों पर होगी बंपर भर्ती, पुलिस, पंचायत सचिव, TET समेत 12 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी
Image Credit: ZEE MEDIA

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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