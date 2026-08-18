निवेशकों के भरोसे से MP को मिली नई पहचान, CM मोहन यादव ने बताया कैसे मिल रही औद्योगिक विकास को रफ्तार

मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्य मंत्रियों, उद्योग मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मंच पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गौरव और प्रसन्नता का विषय है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली है और मध्य प्रदेश भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि उद्योग एवं निवेश के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है. राज्य में निवेश के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया गया है और सरकार ने उद्योग जगत का विश्वास जीतने में सफलता प्राप्त की है. यही विश्वास आज बड़ी संख्या में निवेशकों को मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित कर रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि निवेशकों को बेहतर अधोसंरचना, सुगम प्रक्रियाएं और अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो, जिससे निवेश प्रस्ताव तेजी से धरातल पर उतरें.