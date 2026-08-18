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निवेशकों के भरोसे से MP को मिली नई पहचान, CM मोहन यादव ने बताया कैसे मिल रही औद्योगिक विकास को रफ्तार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 17 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) की एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की तीसरी बैठक में शामिल होने के बाद कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली है और मध्य प्रदेश भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 18, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:57 PM IST
निवेशकों के भरोसे से MP को मिली नई पहचान, CM मोहन यादव ने बताया कैसे मिल रही औद्योगिक विकास को रफ्तार

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