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किसानों को CM की बड़ी सौगात, ट्रैक्टर में डीजल की बाध्यता खत्म, किसान संघ की इन मांगों पर भी बनी सहमति

MP Farmer News: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए ट्रैक्टर में डीजल देने की अनिवार्यता समाप्त करने के निर्देश दिए हैं. भारतीय किसान संघ के साथ हुई बैठक में किसानों की 41 मांगों पर चर्चा हुई.

Written ByPooja
Published: Jun 17, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:13 AM IST
किसानों को CM की बड़ी सौगात, ट्रैक्टर में डीजल की बाध्यता खत्म, किसान संघ की इन मांगों पर भी बनी सहमति

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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