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MP Farmer News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों को बड़ा तोहफ दिया है. मुख्यमंत्री निवास में भारतीय किसान संघ और प्रदेश किसान मंच के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान राज्य के किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई. किसान संगठनों ने किसानों की समस्याओं और मांगों से संबंधित 41 प्रमुख बिंदु मुख्यमंत्री के समक्ष रखे. इन विषयों पर दोनों पक्षों के बीच विस्तृत विचार विमर्श हुआ और किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों पर आवश्यक सुझाव भी साझा किए गए.
किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ट्रैक्टरों में सीधे डीजल भरने की अनिवार्य शर्त को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए. अब किसान अपनी जरूरत के हिसाब से आसानी से कंटेनरों में भी डीजल ले सकेंगे. बैठक के दौरान, भारतीय किसान संघ ने जमीन अधिग्रहण कानून के तहत चार गुना मुआवजे के प्रावधान को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने के मुख्यमंत्री के ऐतिहासिक फेसले की तारीफ की और उन्हें बधाई देते हुए उनका विशेष आभार व्यक्त किया.
गिरदावरी रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा बढ़ाने की मांग
बैठक के दौरान ग्रीष्मकालीन की मूंग और उड़द की फसलों की गिरदावरी (फसल सर्वेक्षण) के लिए रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा बढ़ाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बिना देरी के खरीद शुरू करने की मांगें उठाई गईं. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने उन किसानों को तुरंत भुगतान जारी करने का निर्देश दिया, जिनका चना, मसूर, दाल और गेहूं की सरकारी खरीद के बाद बकाया भुगतान रुका हुआ है. खाद वितरण प्रणाली पर भी चर्चा हुई, जिसमें ई-टोकन सिस्टम को आसान बनाने और किसानों के लिए पर्याप्त खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया.
इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा
इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में बिजली संकट और बुनियादी ढांचे की समस्याओं पर भी बैठक में चर्चा की गई. ज्यादा लोड वाले ट्रांसफॉर्मर और सब-स्टेशन को अपग्रेड करने का फैसला लिया गया. इसके तहत ज्यादा क्षमता वाले PTR लगाए जाएंगे और लोड क्षमता को बढ़ाकर 5 MVA किया जाएगा. इसके अलावा, बिजली कंपनियों में सभी स्तरों पर फोरम बनाने और दशकों पुरानी, जर्जर हो चुकी वायरिंग को बदलने पर भी सहमति बनी. साथ ही, नहरों को तालाबों से जोड़ने की रणनीति पर भी चर्चा हुई, जो जल संरक्षण के लिए एक बेहतरीन सुझाव है. ताकि मानसून के दौरान अतिरिक्त बारिश के पानी को भविष्य में सिंचाई के लिए जमा किया जा सके.
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