अब एमपी के किसानों की जल्द होगी दोगुनी आय! सरकार का गुप्त मास्टर प्लान आया सामने

MP Farmers Income: किसानों की उपज को बेहतर दाम दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के अंदर 20 बड़ी मंडियों में क्लीनिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं. खास बात यह है कि किसान यहां अपनी उपज की सफाई और ग्रेडिंग बिल्कुल मुफ्त में करवा सकेंगे. सरकार का दावा है कि इससे मंडी में ही उन्हें उपज का सही दाम मिलेगा और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में यह कदम काफी कारगर साबित होगा.

ZEE MP-CG को मिली जानकारी के अनुसार, मंडियों को हाईटेक बनाने की कवायद इस वित्तीय वर्ष में ही पूरी की जाएगी. इसके लिए टेंडर जारी हो चुके हैं. जैसे ही ग्रेडिंग और पैकेजिंग की सुविधा शुरू होगी, वैसे ही गेहूं, सोयाबीन, धान, चना, मक्का और मूंग जैसी फसलों की क्वालिटी और कीमत दोनों सुधरेंगी. किसानों को फायदा ये होगा कि वे अपनी फसल को साफ-सुथरा और पैक कर सीधे बेच पाएंगे. इससे उनकी उपज को मंडी और मार्केट दोनों जगह ज्यादा वैल्यू मिलेगी.

इन जिलों को भी जोड़ा जा रहा है.

मंडी बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक, इस योजना से मंडियों का पूरा चेहरा बदल जाएगा. उज्जैन, देवास, जबलपुर, गुना, बदनावर, पिपरिया, नीमच, सतना, सिवनी, खंडवा, बुरहानपुर, अशोकनगर, गंजबासौदा, इटारसी, हरदा, जावरा, आष्टा, बैरसिया, सीहोर और आगर मंडी को इस सुविधा से जोड़ा जा रहा है. यहां लगने वाली मशीनें आधुनिक होंगी और किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी

बताया जा रहा है कि ये यूनिट्स 5 और 10 टन प्रति घंटा क्षमता वाली होंगी. यानी एक ही समय पर बड़ी मात्रा में फसल की सफाई और पैकेजिंग हो सकेगी. इससे मंडियों में न सिर्फ किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी बल्कि व्यापारियों और खरीदारों का भरोसा भी बढ़ेगा. प्रदेश सरकार मान रही है कि यह योजना किसानों के लिए ‘गेम चेंजर’ साबित होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में बड़ी भूमिका निभाएगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!