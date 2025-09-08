MP में AI का अजब गजब कमाल! बछड़े नहीं अब गाय देंगी सिर्फ बछिया, जानिए कैसे
MP में AI का अजब गजब कमाल! बछड़े नहीं अब गाय देंगी सिर्फ बछिया, जानिए कैसे

MP News: मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन में बढ़ोतरी लाने और गोवंश की नस्ल सुधारने के लिए नई तकनीक को अपनाया गया है. इस तकनीक, AI( artificial insemination)  की मदद से सिर्फ बछिया को पैदा किया जाएगा, जानिए कैसे.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:26 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Female Calves Born using AI: अगर आपसे कहा जाए कि अब AI की मदद से भी बछिया पैदा हो सकेंगी तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद हां और शायद ना. दरअसल, उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाने वाला है. इस तकनीक का नाम  है सेक्स सॉर्टेड सीमन. इस तकनीक को मध्य प्रदेश में गोवंश की नस्ल सुधारने और दुध उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए अपनाया गया है. 

क्या है सेक्स सॉर्टेड सीमन
दरअसल, सेक्स सॉर्टेड सीमन एक ऐसी तकनीक है जिसमें, मेल पशु के सीमन में X और Y क्रोमोसोम बराबर मात्रा में होते है. X क्रोमोसोम से मादा पैदा होती है वहीं Y क्रोमोसोम से नर पैदा लेते हैं. इस तकनीक के माध्यम से सीमन से Y क्रोमोसोम हटा दिया जाएगा और बचेगा केवल  एक्स क्रोमोसोम. एक्स क्रोमोसोम के होने से मादा यानी बछिया पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है. इस दौरान केवल एक्स क्रोमोसोम वाले सीमन को गाय के​​ ​सर्विक्स में इम्प्लांट किया जाएगा जिससे सिर्फ बछिया पैदा होगी. 

क्या है एमपी सरकार की योजना
एमपी सरकार ने  2030 तक 25 लाख सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोडक्शन का लक्ष्य तय किया है. फिलहाल भोपाल के सेंट्रल सीमन स्टेशन में 2 लाख सेक्स सॉर्टेड सीमन तैयार हो गए हैं. वहीं रिपोर्ट की माने तो सरकार ने तीन साल पहले ही इस पहल को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था. और अब इस सिस्टम में तेजी से काम करने पर जोर दिया जा रहा है. 

पशुपालकों के लिए खास योजना
वहीं राज्य के पशुपालकों के लिए भी डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरूआत की गई है. इस योजना के तहत एमपी सरकार पशुपालकों को 42 लाख रुपए का लोन देगी जिसपर किसी तरह का ब्याज नहीं वसूला जाएगा. इस योजना का फायदा केवल एमपी के पशुपालकों को ही दिया जाएगा. इस योजना के तहत पशुपालकों को 25 दुधारू पशुओं की एक यूनिट स्थापित करनी होगी. हालांकि योजना को लेकर शर्त ये है कि पशुपालकों को अपनी डेयरी यूनिट को कम से कम 7 सालों तक चलाना होगा नहीं तो जारी की गई राशि उनसे वापस ले ली जाएगी.

