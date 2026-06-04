दिल्ली-बिहार के बाद MP में अलर्ट! होटल, स्कूल-कॉलेजों को नोटिस, मंत्री ने दिए ये निर्देश

MP Fire Alert: दिल्ली-बिहार में हाल ही में आग की घटनाओं के बाद एमपी सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है. नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को करीब दो महीने पहले ही फायर सेफ्टी को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए थे. गर्मी के मौसम को देखते हुए फायर ब्रिगेड की तैयारियां मजबूत रखने, अग्निशमन उपकरणों को दुरुस्त रखने और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार अब इन निर्देशों के पालन की समीक्षा भी कर रही है.

वहीं उन्होंने आगे कहा कि जिन भवनों का अब तक फायर ऑडिट नहीं हुआ है, उन्हें नोटिस देकर फायर ऑडिट कराने के लिए कहा गया था. प्रदेशभर में पिछले दो महीनों से फायर ऑडिट का अभियान चल रहा है. अब सरकार यह जानने के लिए बैठक कर रही है कि नगर निकायों ने अब तक क्या कार्रवाई की है और कितनी इमारतों का निरीक्षण पूरा हुआ है. जहां लापरवाही मिलेगी, वहां सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके.

सुरक्षा मानकों की कमी पाई जा रही

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि होटल, कोचिंग संस्थान और ऐसी सभी इमारतें जहां बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं, उनकी भी जांच की जा रही है. प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि इन भवनों में आग से बचाव के सभी जरूरी इंतजाम मौजूद हों. जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों की कमी पाई जा रही है, उन्हें पहले नोटिस दिया गया है. इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. सरकार का फोकस लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है.

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निगरानी के लिए उड़नदस्ते सक्रिय

उनका कहना है कि फायर सेफ्टी नियमों के पालन की निगरानी के लिए उड़नदस्ते भी सक्रिय रहेंगे. ये टीमें अलग-अलग शहरों में जाकर अचानक निरीक्षण करेंगी और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच करेंगी. सरकार ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.

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