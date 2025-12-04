Advertisement
'नाम नहीं जुड़ा तो राशन-पानी बंद', SIR को लेकर MP के मंत्री का विवादित बयान, मचा बवाल

MP Politics-मध्यप्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एसआईआर फॉर्म को लेकर विवादित बयान दिया है. मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मतदाता सूची में जिसका नाम नहीं जुड़ेगा, उसका राशन-पानी बंद हो जाएगा. इस बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस ने मंत्री के इस बयान को लेकर निशाना साधा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 04, 2025, 04:26 PM IST
Govind Singh Rajput Controversial Statement-मध्यप्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, इस बयान को लेकर प्रदेश में सियासी बवाल शुरू हो गया है.  मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा SIR फॉर्म को लेकर एक अजीबोगरीब बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि जिसने वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया, तो उसका राशन-पान बंद हो जाएगा.

राशन-आधार कार्ड की सुविधाएं होंगी बंद
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि अभी गांवों में मतदाता सूची में जान जुड़ने का काम चल रहा है. सभी से अनुरोध है कि वोटर लिस्ट में नाम जरूर जुड़वा लें. उन्होंने कहा कि अगर मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़वाएगा, तो आपको राशन, आधार कार्ड और अन्य सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी. तय किया गया है कि 5-6 दिन का समय है. 

अपना नाम जरूर जुड़वा लेना
आगे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि समय निकालकर अपना नाम जरूर जुड़वा लेना, हमारा भी नाम जुड़ रहा था, हमने अपना फॉर्म जमा कर दिया है. मंत्री के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. क्योंकि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची को अद्यतन, सटीक और पारदर्शी बनाना है. इस अभियान में सभी योग्य वोटर्स को लिस्ट में शामिल किया जाएगा. 

विपक्ष ने बयान पर उठाए सवाल
मंत्री गोविंद सिंह के बयान पर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने पलटवार करते हुए कहा कि गोविंद सिंह नेतागिरी छोड़कर क्या चुनाव आयोग के अधिकारी हो गए हैं, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं. किसका नाम जुड़ेगा किसका नहीं जुड़ेगा इसको गोविंद सिंह से क्या लेना देना. हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग SIR को प्रभावित कर रहे हैं. मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि अगर कोई धाराएं होती हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. 

