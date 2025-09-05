फिंगर प्रिंट नहीं हो रहा मैच तो न लें टेंशन! अब नए सिस्टम से मिलेंगे फ्री में गेहूं-चावल, सरकार बना रही मास्टर प्लान
फिंगर प्रिंट नहीं हो रहा मैच तो न लें टेंशन! अब नए सिस्टम से मिलेंगे फ्री में गेहूं-चावल, सरकार बना रही मास्टर प्लान

Free Ration Scheme: मध्य प्रदेश में राशन वितरण की गड़बड़ियां रोकने के लिए सरकार फेस रिकॉगनिशन सिस्टम लागू कर रही है. अब फिंगरप्रिंट न मिलने पर चेहरे से पहचान होगी, जिससे फर्जीवाड़ा खत्म होगा और पात्र परिवारों तक ही अनाज पहुंचेगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 05, 2025, 11:54 AM IST
एमपी सरकार नया मास्टर प्लान!
एमपी सरकार नया मास्टर प्लान!

MP Free Ration News: प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए सरकार अब एक नया कदम उठाने जा रही है. ZEE MP-CG को मिली जानकारी के अनुसार, राशन वितरण में अब फेस रिकॉगनिशन सिस्टम लागू किया जाएगा. अभी तक ज्यादातर दुकानों पर आधार आधारित ऑथेंटिकेशन अंगूठे से होता था, लेकिन बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट न मिलने, मशीन सही से काम न करने या फिर फर्जी पहचान के चलते लोग गलत तरीके से अनाज उठा लेते थे. नया सिस्टम इन्हीं दिक्कतों को दूर करने की कोशिश है.

अगर भोपाल की बात करें तो यहां करीब 3.34 लाख परिवारों के पास अलग-अलग योजनाओं के तहत राशन कार्ड हैं. इन कार्डों पर 16.70 लाख लोगों के नाम दर्ज हैं और हर महीने 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज जारी किया जा रहा है. फिलहाल राजधानी की 504 दुकानों से लगभग 83,500 क्विंटल राशन वितरण होता है. ऐसे में गड़बड़ियों को रोकने और सही लोगों तक अनाज पहुंचाने के लिए फेस रिकॉगनिशन को जरूरी माना जा रहा है.

सरकार जल्द कर सकती है लागू
वहीं नए सिस्टम के तहत उपभोक्ता जब राशन लेने दुकान पर जाएगा तो पहले की तरह फिंगरप्रिंट से पहचान की कोशिश होगी. अगर फिंगरप्रिंट मैच न हुआ तो फिर कैमरे के जरिए चेहरे की पहचान की जाएगी. ई-पॉस मशीन या मोबाइल ऐप में मौजूद कैमरा ग्राहक का चेहरा स्कैन करेगा और यह डेटा आधार सर्वर से मैच कराया जाएगा. रिकॉर्ड में पहले से मौजूद फोटो से तुलना होगी और तभी पहचान सत्यापित मानी जाएगी. आने वाले समय में सरकार इसे अनिवार्य भी कर सकती है, साथ ही मोबाइल ऐप से घर बैठे सत्यापन की सुविधा भी जुड़ सकती है.

इस तकनीक से कई फायदे होंगे
1. फर्जी अंगूठे या सिलिकॉन के जरिए राशन निकालने की समस्या कम होगी.
2. मजदूर, बुजुर्ग या जिनके फिंगरप्रिंट साफ नहीं मिलते, उन्हें आसानी से लाभ मिल सकेगा.
3. साथ ही पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी अनाज का लीकेज रुकेगा.

जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का कहना है कि टीम लगातार गड़बड़ियों को पकड़ रही है और बायोमेट्रिक व ई-केवाईसी की प्रक्रिया भी जारी है. चेहरे से पहचान जैसे आधुनिक सिस्टम के जुड़ने से पूरी व्यवस्था और मजबूत होगी.

