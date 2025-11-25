/Explainer: Gen Z के बाद Gen Alpha का हल्लाबोल, कहीं हॉस्टल की बदहाली...कहीं स्कूल शिफ्टिंग का दर्द, स्कूल से MP की सड़कों तक नई पीढ़ी का प्रोटेस्ट

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Gen Alpha Protest: जेन Z के बाद अब Gen Alpha भी अपने मुद्दों को लेकर आवाज उठाने लगी है. मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में छात्रों के प्रदेर्शन ने इस बदलाव की ओर ध्यान खींचा है. विदिशा से लेकर उज्जैन और भोपाल तक स्कूल से जुड़े अलग-अलग मुद्दों को लेकर छात्रों ने प्रशासन के सामने अपनी बात रखी. छात्रों के प्रदर्शन ने सबित कर दिया कि, यह पीढ़ी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतरकर अपनी मांगें भी रख सकती है. इन घटनाओं ने नई पीढ़ी के बदलते तेवर और अपनी बात रखने के नए तरीके पर चर्चा छेड़ दी है.
भोपाल से छिंदवाड़ा, सागर से दमोह और उज्जैन तक Gen Alpha अब सिर्फ शिकायत नहीं कर रहा, बल्कि अपने हक और बुनियादी सुवाओं के लिए सड़क पर उतर रहा है. कहीं छात्र हॉस्टल की बदहाली के खिलाफ 10 किलोमीटर तक पैदल मार्त कर रहे हैं, तो कहीं जहरीले सांपों के बीच स्कूल जाने की मजबूरी के बीच, तो कहीं जर्जर स्कूल भवनों का दर्द , तो कहीं शिक्षकों की लापरवाही और स्कूल तक पहुंचने के लिए बस जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव छात्रों को प्रदर्शन के लिए मजबूर कर रहा है. उज्जैन में तो छात्रों के विरोध और प्रदर्शन के बाद स्कूल की शिफ्टिंग का फैसला तक लेना पड़ा. ये घटनाएं दिखाती है. कि नई पीढ़ी अब अपनी समस्याओं को सिर्फ सहने के बजाए उनके समाधान की मांग को लेकर मुखर हो रही है.
भोपाल में छात्रों ने 10 KM पैदल मार्च किया
भोपाल में कमला नेहरू गर्ल्स हॉस्टल और गवर्नमेंट सीनियर बॉयज हॉस्टल के सैकड़ों छात्रों ने अपने हॉस्टल में फैली अव्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय तक लगभग 10 किलोमीटर का मार्च निकाला और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. उनका आरोप है कि हॉस्टल की समस्याओं के बारे में पहले भी कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन अधिकारी हमेशा फंड की कमी का हवाला देकर मामले को टाल देते हैं. उनका कहना है कि SC-ST हॉस्टलों में सरकारी नियमों के तहत जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं. छात्रों ने साफ पीने के पानी, नियमित सफाई, अच्छे खाने, बेडशीट, वॉटर कूलर और दूसरी जरूरी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया. इसके अलावा, उन्होंने लाइब्रेरी की सुविधा, डिजिटल संसाधन, कोचिंग सपोर्ट, बिल्डिंग की मरम्मत और खेल के सामान की मांग की. उन्होंने नियमित हेल्थ कैंप लगाने की भी मांग की. छात्राओं ने गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई और पुरुष स्टाफ की जगह महिला स्टाफ तैनात करने की मांग की.
शहडोल में छात्राओं का विरोध
शहडोल में आदिवासी छात्राओं के विरोध प्रदर्शन का तरीका चर्चा का विषय बन गया है. Gen Alpha के सीधे और बेबाक अंदाज को अपनाते हुए, बड़ी संख्या में छात्राएं अपने हॉस्टल से बाहर निकलीं. खेतों और सड़कों से होते हुए उन्होंने कलेक्टर ऑफिस तक 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा की. छात्राओं का कहना था कि वे अपनी शिकायतें किसी दूसरे के जरिए नहीं, बल्कि सीधे कलेक्टर के सामने रखना चाहती थीं.
धार में थाने पहुंचकर छात्राओं ने की शिकायत
धार के निसारपुर में छात्राओं ने अपने हॉस्टल की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की. रात करीब 10 बजे माता शबरी आवासीय बालिका शिक्षा परिसर में रहने वाली लगभग 35 छात्राएं हॉस्टल से बाहर निकलीं और पैदल ही कुक्षी पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ीं. छात्राओं का कहना था कि उन्हें रहने की जगह, खाने और दूसरी सुविधाओं को लेकर लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और शिकायतें करने के बावजूद उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया गया.
शिक्षकों के प्रेम प्रसंग से परेशान छात्रों ने की शिकायत
छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव इलाके में आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल के छात्रों ने अपनी पढ़ाई पर मंडराते खतरे को देखते हुए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी हर तरफ चर्चा होने लगी. दो शिक्षकों के कथित प्रेम-संबंधों और लापरवाही से परेशान होकर, कक्षा 5 से 8 तक के 50 से 60 छात्र अपने माता-पिता और गांव वालों के साथ बस और अन्य गाड़ियों से लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करके सीधे जिला मुख्यालय पहुंचे. छात्रों और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और लिखित में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में तैनात दो गेस्ट टीचर अपने व्यवहार के कारण छात्रों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे.
उज्जैन ने छात्रों के आगे झुका प्रशासन
उज्जैन में सराफा स्कूल को दौदखेड़ी शिफ्ट करने के विरोध में करीब 300 से 350 छात्राओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए. विरोध प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा रो पड़ी और गुहार लगाई, 'हमारा भविष्य बर्बाद मत करो'. छात्रों का कहना था कि स्कूल को शहर से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर दौदखेड़ी ले जाया जा रहा है, जिससे आने-जाने और सुरक्षा को लेकर बड़ी मुश्किलें होंगी. विरोध-प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने स्थानांतरण रोक दिया और वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही.
हक के लिए आवाज उठा रही Gen Alpha
नई पीढ़ी अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रखना चाहती. छात्र लोकतांत्रिक अधिकारों, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं और अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर आवाज उठा रहे हैं. मध्य प्रदेश में छात्रों की मांगें हॉस्टल की जर्जर हालत, स्कूल की सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, शिक्षकों की लापरवाही और स्कूलों को दूसरी जगह शिफ्ट करने जैसे मुद्दों पर केंद्रित हैं. कई जगहों पर छात्र अपनी मांगें मनवाने और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं.
हक के लिए Gen Alpha का प्रदर्शन
जानकारों का मानना है कि यह दौर अब सिर्फ जेन Z तक ही सीमित नहीं है. Gen Alpha भी अपने अधिकारों के प्रति तेजी से जागरूक हो रहे हैं. बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर स्कूलों में छात्रों विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. नई पीढ़ी अब सवाल पूछ रही है, खुलकर अपनी राय रख रही है और जरूरत पड़ने पर लोकतांत्रिक तरीकों से असहमति भी जता रही है.
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