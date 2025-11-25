/Explainer: Gen Z के बाद Gen Alpha का हल्लाबोल, कहीं हॉस्टल की बदहाली...कहीं स्कूल शिफ्टिंग का दर्द, स्कूल से MP की सड़कों तक नई पीढ़ी का प्रोटेस्ट

भोपाल में छात्रों ने 10 KM पैदल मार्च किया

भोपाल में कमला नेहरू गर्ल्स हॉस्टल और गवर्नमेंट सीनियर बॉयज हॉस्टल के सैकड़ों छात्रों ने अपने हॉस्टल में फैली अव्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय तक लगभग 10 किलोमीटर का मार्च निकाला और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. उनका आरोप है कि हॉस्टल की समस्याओं के बारे में पहले भी कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन अधिकारी हमेशा फंड की कमी का हवाला देकर मामले को टाल देते हैं. उनका कहना है कि SC-ST हॉस्टलों में सरकारी नियमों के तहत जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं. छात्रों ने साफ पीने के पानी, नियमित सफाई, अच्छे खाने, बेडशीट, वॉटर कूलर और दूसरी जरूरी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया. इसके अलावा, उन्होंने लाइब्रेरी की सुविधा, डिजिटल संसाधन, कोचिंग सपोर्ट, बिल्डिंग की मरम्मत और खेल के सामान की मांग की. उन्होंने नियमित हेल्थ कैंप लगाने की भी मांग की. छात्राओं ने गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई और पुरुष स्टाफ की जगह महिला स्टाफ तैनात करने की मांग की.