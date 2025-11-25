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Explainer: Gen Z के बाद Gen Alpha का हल्लाबोल, कहीं हॉस्टल की बदहाली...कहीं स्कूल शिफ्टिंग का दर्द, स्कूल से MP की सड़कों तक नई पीढ़ी का प्रोटेस्ट

Gen Alpha Protest: मध्य प्रदेश में Gen Alpha अब अपनी बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों के लिए सड़क पर उतर रहा है. हॉस्टल, स्कूल भवन, शिक्षकों और परिवहन से जुड़ी समस्याओं को लेकर छात्रों के प्रदर्शन कर रहे हैं. इन प्रदर्शनों से साफ है कि नई पीढ़ी अब चुप रहने के बजाय अपने हक के लिए आवाज उठाने लगी है.

Written ByPooja
Published: Aug 21, 2026, 02:46 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:46 AM IST
Explainer: Gen Z के बाद Gen Alpha का हल्लाबोल, कहीं हॉस्टल की बदहाली...कहीं स्कूल शिफ्टिंग का दर्द, स्कूल से MP की सड़कों तक नई पीढ़ी का प्रोटेस्ट
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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