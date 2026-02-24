MP को मिलेगी 2 नई ट्रेनों की सौगात, भोपाल से धनबाद जाना होगा आसान, जानिए समय

Bhopal Chopan Express: मध्य प्रदेश में सोमवार से दो नई ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है. सीएम मोहन यादव और केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. यह ट्रेनें एमपी और झारखंड के बीच कनेक्टिविटी को और बढ़ाने वाली हैं. ऐसे में भोपाल से धनबाद की तरफ जाने वाले यात्रियों को फायदा होगा. रेलवे की तरफ से दोनों नई ट्रेनों को लेकर शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया था. आज इनकी शुरुआत हो जाएगी. हालांकि केंद्रीय रेल मंत्री वर्चुअल इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, वहीं सीएम मोहन यादव स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे.

भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस

भोपाल से धनबाद के बीच मंगलवार से नई ट्रेन का संचालन शुरू हो रहा है. यह ट्रेन शाम 7 बजकर 30 मिनट पर भोपाल रेलवे स्टेशन से चलेगी और अगले दिन शाम को शाम 7 बजकर 20 मिनट पर धनबाद पहुंचेगी. वहीं वापसी में यह ट्रेन रात को 11 बजे धनबाद से चलेगी और अगले दिन रात में 10 बजकर 35 मिनट पर भोपाल पहुंचेगी. इस ट्रेन के शुरुआ होने से एमपी से झारखंड जाने वाले यात्रियों को फायदा होगा. भोपाल रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री मोहन यादव नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे

भोपाल चोपन एक्सप्रेस

इसके अलावा भोपाल से चोपन के बीच भी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो रही है. यह ट्रेन साप्ताहिक होगी, जो रविवार के दिन भोपाल से चलेगी, जबकि सोमवार के दिन चोपन से चलेगी. ट्रेन नंबर 11633/11634 इस गाड़ी का क्रमांक रहेगा. दोनों ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है. बता दें कि लंबे समय इस रूट पर नई ट्रेनों की मांग चल रही थी, जो अब पूरी हो रही है. ट्रेनों का भोपाल और धनबाद दोनों स्टेशनों पर स्वागत भी किया जाएगा, इसके लिए तैयारियां पहले से ही पूरी हो चुकी हैं.

एमपी में यहां होगा स्टॉपेज

वहीं दोनों ट्रेनें भोपाल से चलेगी, ऐसे में इनका मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्टेशनों पर स्टॉपेज होगा. भोपाल से चलकर विदिशा, गंजबासौदा, बीना,सागर, दमोह, कटनी, मुड़वारा और ब्यौहारी में इन ट्रेनों का स्टॉपेज होगा. नई ट्रेनों की सौगात मिलने से यात्रियों की राह भी आसान होगी और उन्हें धनबाद रूट पर जाने के लिए इन ट्रेनों का ऑप्शन भी अब बढ़ जाएगा.

