MP मनरेगा योजना में करेगा बड़ा बदलाव, महिलाओं को होगा सीधा फायदा, खातें में आएगा पैसा

Mnrega Ka Pesa: महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है, ऐसे में अब मनरेगा योजना में भी एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जहां मनरेगा मजदूरी अब पुरुष मुखिया नहीं बल्कि सीधे महिलाओं के खाते में ही ट्रांसफर करेगी, ताकि महिलाओं को योजना का सीधा लाभ मिल सके. यह पैसा राज्य में 'मां का बगिया' योजना के तहत महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, यह मॉडल अपनाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बनने जा रहा है, जहां मनरेगा में भुगतान की व्यवस्था में यह बड़ा बदलाव किया जा रहा है.

बदलेगा नियम

मनरेगा में अब तक भुगतान की व्यवस्था एक समान थी, जहां परिवार के मुखिया के नाम ही मजदूरी का पैसा उनके खातों में भेजा जाता था, चाहे काम महिला करे या पुरुष, लेकिन पैसा उनके ही खाते में जाता था, ऐसे में अब इसमें बदलाव होगा, जहां 'मां की बगिया' योजना के लिए जब भुगतान सीधे महिला को देने का निर्णय हुआ तो तकनीकी बाधाएं सामने आईं, जांच में पता चला कि प्रदेश के करीब 31,500 समूहों में 1 प्रतिशत से भी कम महिलाएं मुखिया के रूप में दर्ज थीं, यानी जॉब कार्ड में मुखिया के तौर पर पुरुष का नाम होने के कारण महिला के खाते में भुगतान भेजना संभव नहीं था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः महंत ने क्यों दी जान? भीमकुंड में आत्महत्या के बाद गंभीर आरोपों की बौछार

ऐसे में राज्य सरकार ने 2 सितंबर 2025 को ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र भेजकर नियमों में बदलाव की मांग की, इसके बाद 17 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार ने विशेष अनुमति प्रदान कर दी, हालांकि इसमें एक शर्त यह भी तय की गई है कि भुगतान महिला को भेजने से पहले पुरुष मुखिया की लिखित सहमति अनिवार्य होगी, केंद्र की मंजूरी के बाद मनरेगा के राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में नया विकल्प जोड़ दिया गया है। अब जॉब कार्ड में सीधे महिला का नाम चयनित किया जा सकेगा, नई व्यवस्था 15 अगस्त 2025 के बाद शुरू किए गए सभी कार्यों पर लागू होगी.

ऐसे में मनरेगा योजना के तहत काम करने वाली महिलाओं को अब यह विशेष लाभ मिलेगा और उन्हें सीधा पैसा भेजा जाएगा, ताकि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके. इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः MP में कब पड़ेगी कड़ाके की ठंड? कई शहरों में गर्मी का एहसास, इंदौर में टूटा रिकॉर्ड

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!