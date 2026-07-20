एमपी के 13 नगर निगमों में 202 एल्डरमैन नियुक्त, लिस्ट में देखें कहां-किस नेता को मिली जिम्मेदारी?

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MP Nagar Nigam List: मध्यप्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है. प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने 13 नगर निगमों में 202 एल्डरमैन नियुक्त किए हैं. इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं. माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों के बाद नगर निगम परिषदों की कार्यप्रणाली को और मजबूती मिलेगी. इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक और विकास संबंधी गतिविधियों में तेजी आएगी.
वहीं सरकार की तरफ से जारी सूची के मुताबिक, भोपाल, मुरैना, सागर, रीवा, सतना, सिंगरौली, कटनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास और रतलाम नगर निगम में एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं. इनमें भोपाल नगर निगम में सबसे अधिक 12 एल्डरमैन बनाए गए हैं, जबकि अन्य 12 नगर निगमों में 8-8 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है. वहीं इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर नगर निगम के लिए अभी एल्डरमैनों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं. इन तीनों नगर निगमों के लिए अलग से आदेश जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है.
कहां-कितने एल्डरमैन नियुक्त?
मुरैना नगर निगम में ऊषा बौंदिल, राजेन्द्र राठौर, अरविंद भदौरिया, दिनेश शर्मा, निधि गुप्ता, संतोषराम प्रजापति, बन्टूदास लाल और महावीर कोरी को एल्डरमैन नियुक्त किया गया है. वहीं सागर नगर निगम में महेश जैन, धर्मेन्द्र रजक, जुगल प्रजापति, सुबोध पाराशर, विवेक सोढ़िया, राजेन्द्र ठाकुर, आशालता सिलाकारी और अभिषेक (अंकु) चौरसिया को एल्डरमैन बनाया गया है. इसके अलावा, रीवा नगर निगम में सत्यप्रकाश सचदेवा, राजेन्द्र शुक्ला, सरस्वती गुप्ता, मनोज पटेल, राजकुमार जायसवाल, प्रकाश सोनी, बुद्धसेन नापित और आनन्देन्द्र सिंह को एल्डरमैन बनाया गया है.
1. सतना में 8 एल्डरमैन नियुक्त
2. सिंगरौली में 8 नामनिर्दिष्ट पार्षद बने
3. कटनी में 8 एल्डरमैन नियुक्त
4. खंडवा में 8 नामनिर्दिष्ट पार्षद बने
5. बुरहानपुर में 8 एल्डरमैन नियुक्त
6. उज्जैन में 8 एल्डरमैन बने
7. देवास में 8 नामनिर्दिष्ट पार्षद नियुक्त
8. रतलाम में 8 एल्डरमैन नियुक्त
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