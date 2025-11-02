Advertisement
MP में सरकारी दवा सैंपल डिलीवरी सिस्टम बदला, अब पोस्टमैन सीधे लैब तक पहुंचाएंगे

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी दवाओं के सैंपल की गुणवत्ता जांच प्रक्रिया को तेज करने के लिए उनकी डिलीवरी व्यवस्था बदल दी है. अब दवाओं के सैंपल पोस्टमैन के माध्यम से सीधे लैब तक पहुंचाए जाएंगे.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 02, 2025, 02:01 PM IST
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में उपयोग होने वाली दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राज्य सरकार ने अब दवाओं के सैंपल की लैब तक पहुंचाने की डिलीवरी व्यवस्था में बदलाव कर दिया है. नई व्यवस्था के तहत दवाओं के सैंपल अब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के बजाय पोस्टमैन (डाकिया) के माध्यम से सीधे जांच लैब तक पहुंचाए जाएंगे. यह निर्णय विशेष रूप से छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की दुखद मौत की घटना के बाद लिया गया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

यह भी पढ़ें: 89 रुपए के कफ सिरप में 54 रुपए कमीशन, बच्चों की मौत मामले में बड़ा खुलासा; जानें MR से लेकर डॉक्टर तक किसने कितने कमाए

 

दरअसल, राज्य सरकार ने सरकारी दवाओं के सैंपल डिलीवरी सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है. अब दवा के सैंपल पोस्टमैन के जरिए सीधे लैब तक भेजे जाएंगे. पहले इन सैंपलों को पहुंचाने में 5-6 दिन लग जाते थे, जिससे जांच रिपोर्ट में देरी होती थी. नई व्यवस्था से हर माह करीब 300 सैंपल सुरक्षित और समय पर लैब तक पहुंचाए जा रहे हैं. यह निर्णय छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद लिया गया है. 

अब पोस्टमैन सीधे लैब तक पहुंचाएंगे
इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य समय की बचत और सुरक्षा सुनिश्चित करना है. पहले सैंपल भेजने में लगने वाले 5 से 6 दिन का समय लगता था, जिससे जांच रिपोर्ट आने में देरी होती थी. अब पोस्टमैन के जरिए ये सैंपल तेजी से और सुरक्षित तरीके से लैब तक पहुंचेंगे, जिससे दवा की गुणवत्ता पर जांच रिपोर्ट तय समय सीमा के अंदर मिल सकेगी. इस नई व्यवस्था से हर महीने लगभग 300 सैंपल को सुरक्षित तरीके से लैब तक पहुंचाया जा रहा है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

