Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP के 15 लाख कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 10 लाख तक फ्री में होगा इलाज! मिलेगी आयुष्मान जैसी सुविधा

MP News: मध्य प्रदेश में लगभग 15 लाख कर्मचारियों के लिए 'आयुष्मान' योजना जैसी एक विशेष स्वास्थ्य योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इस योजना के तहत कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 26, 2025, 07:59 AM IST
MP Employees Health Scheme: मध्य प्रदेश सरकार नए साल में अपने 15 लाख कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है. राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर एक नई हेल्थ इंश्योरेंस योजना शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इस योजना के तहत कर्मचारी गंभीर और महंगे इलाज के लिए ₹10 लाख तक की कैशलेस मेडिकल सुविधा का फायदा उठा सकेंगे. यह योजना कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांगों और सुझावों के आधार पर बनाई गई है.

मिलेगी आयुष्मान जैसी सुविधा
मध्य प्रदेश सरकार 2026 में 15 लाख कर्मचारियों को आयुष्मान भारत जैसी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम देने की तैयारी कर रही है. इस स्कीम का प्रस्ताव तैयार हो चुका है. इससे कर्मचारियों को कैशलेस इलाज मिलेगा. इलाज का कुछ हिस्सा कर्मचारियों की सैलरी से कॉन्ट्रिब्यूशन के तौर पर काटा जाएगा, जबकि बाकी रकम सरकार देगी. एक बार लागू होने के बाद कर्मचारियों को इलाज का खर्च खुद नहीं उठाना पड़ेगा. अभी ज़्यादातर कर्मचारियों को अपने मेडिकल खर्च खुद ही उठाने पड़ते हैं.

यह भी पढ़ें: कैंसर मरीजों को बड़ी राहत, AIIMS भोपाल में बिना सर्जरी होगा ब्रेन ट्यूमर का इलाज, जानिए कब से?

मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना
राज्य सरकार ने कर्मचारी संगठनों के सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना नाम की एक प्रस्तावित योजना बनाई है. आयुष्मान भारत योजना की तरह इस योजना में राज्य के अंदर और बाहर दोनों जगह प्राइवेट अस्पतालों के साथ समझौते किए जाएंगे. कर्मचारी संगठन लंबे समय से कैशलेस इलाज की सुविधा की मांग कर रहे हैं, और उन्हें जल्द ही यह फायदा मिलने की उम्मीद है.

अभी कर्मचारी खुद कराते हैं इलाज
मौजूदा सिस्टम के तहत अगर कोई कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ता है तो उन्हें अस्पताल का बिल खुद देना पड़ता है. इसके बाद मेडिकल बिल सरकारी दफ्तरों में जमा किए जाते हैं, जहां ऑडिटिंग और पेमेंट की प्रक्रिया बहुत जटिल और समय लेने वाली होती है. अक्सर कर्मचारियों को गंभीर बीमारियों के खर्च को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ता है. कर्मचारी यूनियन लंबे समय से अपने सदस्यों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा की मांग कर रहे हैं.

