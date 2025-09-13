MP Employees DA Hike: एमपी में दिवाली पर डबल धमाका! बोनस के साथ बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
MP Employees DA Hike: एमपी में दिवाली पर डबल धमाका! बोनस के साथ बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

MP DA Hike: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. एमपी की मोहन सरकार दीपावली 2025 से पहले बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है. आइए जानते हैं कि क्या-क्या मिलेगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 13, 2025, 08:33 AM IST
एमपी में दिवाली पर डबल धमाका!
एमपी में दिवाली पर डबल धमाका!

MP Employees DA Hike: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को मोहन सरकार दीपावली से पहले बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है. प्रदेश के लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों का 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है. आपको बता दें कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान 55 फीसदी डीए दिया जा रहा है. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अगले महीने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और दीपावली बोनस का ऐलान कर सकती है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, एमपी में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. अगले महीने अक्टूबर में दीपावली भी है, इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3 फीसदी बढ़ाया जा सकता है. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 58 फीसदी पहुंच सकता है. इसी हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि एमपी के सरकारी कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ सकता है. 

एमपी में बढ़ सकता डीए?
आपको बता दें कि केंद्र सरकार आमतौर पर जुलाई महीने में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है. इस बार केंद्र सरकार दो महीने पीछे हो गई है. माना जा रहा है कि जल्द ही मोदी कैबिनेट में इस पर फैसला आ सकता है. केंद्र सरकार के बाद ही मध्य प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. आपको बता दें कि एमपी सरकार ने अप्रैल 2025 में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद कर्मचारियों का डीए 55 फीसदी हो गया था. वहीं सरकार ने इसके साथ एरियर की किस्त का भुगतान 5 किस्तों में दिए जाने के आदेश दिए थे. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

