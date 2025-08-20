MP Govt Emp DA News: 8वें वेतनमान से पहले एमपी के सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता, दीवाली का ये है खास प्लान?

MP Government Employees DA Hike: देश में 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन अभी तक इसके सदस्यों की न तो नियुक्ति की गई है. न ही अभी इस पर कोई निर्णय लिया गया है कि कब से 8वें वेतनमान को लागू किया जाएगा. हांलाकि, देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों को इसका इंतजार काफी लंबे समय से हैं. जैसे ही 8वां वेतनमान लागू होगा, तो कर्मचारियों की सैलरी में काफी इजाफा होगा. इसको लेकर मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को भी इसी का इंतजार है कि 8वां वेतनमान कब लागू होगा? और सैलरी में कब इजाफा होगा.

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को अभी 55 फीसदी डीए यानि महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. अगले तीन साल के अंदर 30 फीसदी और बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, चालू वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक इसे 9 फीसदी बढ़ाकर 64 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है. सूत्रों के अनुसार, इसी दीपावली तक 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता तो बढ़ेगा ही. लेकिन मार्च 2026 तक इसे 9 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा.

रोलिंग बजट की प्रक्रिया शुरू

सरकार की तरफ से कर्मचारियों अधिकारियों का महंगाई भत्ता हर साल बढ़ाया जाता है. अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनावी साल 2028-29 तक महंगाई भत्ता 94 फीसदी तक पहुंच जाएगा. मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार की तरफ से रोलिंग बजट की प्रकिया शुरू हो चुकी है, जिसमें महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है. वहीं विभागवार बजट की समय सीमा भी तय कर दी गई है. अब अलग-अलग कामों के लिए प्रमुख इसी बजट में बदलाव कर सकेंगे. लेकिन विभागों को तय समय सीमा से अधिक बजट का प्रावधान नहीं होगा.

7वां वेतन के लिए प्रस्तावित

मिली जनकारी के मुताबिक, 7वां वेतनमान के लिए मंहगाई भत्ता इस प्रकार प्रस्तावित किया जाएगा. जिससे कुल 7.50 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा. आइए जानते हैं, किस श्रेणी के कर्मचारियों को कितना फायदा होने वाला है.

किसे-कितना होगा फायदा?

1. प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को हर महीने 7790 से 13748 रुपए तक का फायदा. वहीं साल 2028-29 में यह 31161 से 54990 रुपए तक पहुंच सकती है.

2. द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को 5470 से 6562 रुपए तक का फायदा होगा. वही साल 2028-29 में यह बढ़कर 21879 से 26247 रुपए तक पहुंच सकता है.

3. तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 1900 से 4787 रुपए तक का फायदा. वहीं 2028-29 में यह बढ़कर 7605 से 19149 रुपए तक जा सकता है.

4. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बात की जाए, तो 1511 से 1755 रुपए का लाभ, वहीं 2028-29 में यह आंकड़ा बढ़कर 6045 रुपए से 7020 रुपए तक पहुंच सकता है.

कब लागू होगा 8वां वेतनमान ?

आपको बता दें कि 7वां वेतनमान लागू होने में 3 साल का समय लगा था, जिसे 29 जून 2016 को लागू किया गया था. दरअसल 7वें वेतन आयोग की घोषणा 25 सितंबर 2013 को हुई थी. लेकिन इसकी शर्तों पर विचार विमर्श करने के बाद 28 फरवरी 2014 को इसकी अधिसूचना भी जारी की गई. इसके अलावा, 4 मार्च 2014 को 7वें वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की गई, फिर 19 नवंबर 2015 को आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी. यानि इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 साल या 44 महीने का समय लगा था. इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग भी 2027-2028 तक लागू हो सकता है. फिलहाल अभी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है.

