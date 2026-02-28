MP के सरकारी कर्मचारियों को होली की छुट्टी कब... 3 या 4 मार्च? जानिए क्या कहता है ऑफिशियल कैलेंडर

holi 2026 holiday for government employees date: पूरे देश में होली का त्योहार 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. हालांकि अभी भी कुछ लोगों को होली 2026 की डेट को लेकर कन्फ्यूजन है. कुछ का मानना है कि होली 3 मार्च को मनाई जाएगी वहीं कुछ का कहना है कि 4 मार्च को होली का त्योहरा मनेगा. तारीखों के उलझन में राज्य के सरकारी कर्मचारी अपना सिर पकड़े बैठे हैं कि उन्हें होली की छुट्टी कब और कितने दिन की मिलेगी? बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी राज्यों के ऑफिशियल कैलेंडर के अनुसार ही तय की जाती है.

एमपी के सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कब

दरअसल, होली की छुट्टी को लेकर हर राज्य में अलग-अलग अपडेट है. एमपी में होली की सरकारी छुट्टी 3 मार्च को घोषित की गई है जबकी होली 4 मार्च को है. गलत तारीख पर सरकारी अवकाश घोषित होने के कारण

कर्मचारी संगठन अवकाश की तारीख बदलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन होली का अवकाश घोषित किया गया है उस दिन चंद्रगहण लग रहा और होली 4 मार्च को पड़ रही है.

छुट्टी को लेकर अबतक असमंजस

होली का त्योहार सिर पर है और अब तक एमपी के कर्मचारी होली की छुट्टी की तारीख से अनजान हैं. कर्मचारियों की मांग है कि 3 मार्च की छुट्टी को निरस्त कर इसे 4 मार्च को घोषित किया जाए. सरल शब्दों में कहा जाए तो ऑफिशियल कैलेंडर के मुताबिक मध्यप्रदेश सरकारी विभाग में नौकरी कर रहे कर्मचारियों को होली की छुट्टी 3 मार्च 2026 को तय की गई है.

कर्मचारियों को कितने महीने कितनी छुट्टियां

मध्यप्रदेश सरकारी विभाग के कलेंडर के मुताबिक, नौकरीपेशा लोगों को 6 सरकारी छुट्टियां घोषित है. ये अवकाश 03, 19, 20, 21, 27 और 31 मार्च 2026 को तय हैं. इन तारीखों पर सभी सरकारी स्कूल, बैंक, और ऑफिस बंद रहेंगे. सरल शब्दों में समझे तो मार्च के महीने में केवल 15 दिन ही काम करना होगा वहीं 14 दिन ऑफिस बंद रहेंगे. 6 सरकारी छुट्टियां और शनिवार-रविवार की 9 छुट्टियां शामिल है.

