MP Holiday Calendar 2026: साल में 127 दिन बंद रहेंगे ऑफिस, 238 दिन होगा काम, जानिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

MP Calendar 2026: मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2026 के लिए ऑफिशियल छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है. नए साल में सरकारी कर्मचारियों को कुल 127 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी. जानिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:06 AM IST
MP Holiday Calendar 2026: मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2026 के लिए नया अवकाश कैलेंडर जारी किया है, जो 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा. इस कैलेंडर के अनुसार 2026 में सरकारी दफ्तर कुल 238 दिन खुले रहेंगे, जबकि 127 छुट्टियां होंगी. कर्मचारियों के लिए पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी. सरकार ने शुरू में काम के घंटे बढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन इस प्रस्ताव को मंज़ूरी नहीं मिली. जानिए सरकारी दफ्तर कितने दिन खुले रहेंगे और कितनी छुट्टियां होंगी.

साल में 127 दिन बंद रहेंगे ऑफिस
साल 2026 में कुल 52 शनिवार और 52 रविवार होंगे. 23 पब्लिक छुट्टियों और ऑप्शनल छुट्टियों को मिलाकर इसका मतलब है कि ऑफिस कुल 127 दिनों तक बंद रहेंगे. कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि सरकार ने पांच-दिन का वर्क वीक बनाए रखा है. काम के घंटे बढ़ाने पर चर्चा हुई थी, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है.

 6 छुट्टियों का लाभ नहीं
इस साल के कैलेंडर की एक कमी यह है कि छह बड़ी सरकारी छुट्टियां वीकेंड (शनिवार या रविवार) को पड़ रही हैं, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को एक्स्ट्रा छुट्टियों का फायदा नहीं मिलेगा. इसके अलावा सरकार ने छुट्टियों के नियमों में कुछ बड़े प्रशासनिक सुधार किए हैं. चाइल्ड केयर लीव (CCL) के नियमों में बदलाव और स्कूल टीचरों के लिए छुट्टियों के प्रावधान 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगे. इन बदलावों का मकसद प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाना और छुट्टियों की प्रक्रिया को ज़्यादा पारदर्शी बनाना है.

अवकाश नियमों में बड़ा संशोधन
इस बार छुट्टी के नियमों में कुछ ज़रूरी बदलाव भी किए गए हैं. चाइल्ड केयर लीव से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं,  शिक्षकों के लिए भी छुट्टी के नियमों में बदलाव किए गए हैं ताकि एकेडमिक सिस्टम में कोई रुकावट न आए. सरकार का कहना है कि यह कैलेंडर प्रशासनिक संतुलन और कर्मचारियों की सुविधा दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा.

