Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3127040
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP Govt Holiday: मध्य प्रदेश में होली पर 2 दिन की छुट्टी, जानें किन तारीखों को बंद रहेंगे सरकारी ऑफिस

MP Holi Govt Holiday 2026: होली के त्योहार पर छुट्टी को लेकर कन्फ्यूजन दूर हो गया है. दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से होली पर दो दिनों की छुट्टी घोषित की गई है. जारी अधिसूचना के मुताबिक, 3 मार्च और 4 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 01, 2026, 07:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP Govt Holiday
MP Govt Holiday

Holi 2026: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों के लिए होली से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है. प्रदेश सरकार ने होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों की सूची में बदलाव किया है. अब होली पर लोगों को दो दिन की छुट्टी मिलेगी. सरकार ने 4 मार्च 2026 को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है. इस फैसले से कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों को भी राहत मिलेगी और वे होली का त्योहार आराम से मना सकेंगे.

राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है. विभाग के अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य की ओर से यह आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश के अनुसार, 3 मार्च 2026 मंगलवार को होली के पावन पर्व पर पहले से ही सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित है. अब इसके अगले दिन यानी 4 मार्च 2026 बुधवार को भी सरकारी दफ्तर, संस्थान और बैंक बंद रहेंगे.
fallback
सरकार ने 4 मार्च को ‘निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881’ के तहत सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 1 मार्च 2026 को जारी यह नया आदेश, 29 दिसंबर 2025 को जारी की गई पुरानी छुट्टियों की सूची में संशोधन करता है. इस फैसले से लगातार दो दिन की छुट्टी मिलेगी, जिससे लोग बिना किसी जल्दबाजी के होली का त्योहार अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मना सकेंगे.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

mp holi

Trending news

mp holi
मध्य प्रदेश में होली पर 2 दिन की छुट्टी, जानें किन तारीखों को बंद रहेंगे सरकारी ऑफिस
katni news hindi
एक बाइक पर कुल नौ लोग हुए सवार, मोटरसाइकिल तो क्या, कैमरे में भी नहीं हो पाए फिट
Fag Festival
होली से पहले बाबा महाकाल की नगरी में शुरू हुआ फाग उत्सव, भगवान संग खेली गई होली
bhojpur temple
'सिर्फ 2 मिनट की तो बात थी...', भोजपुर मंदिर में वरमाला से रोकने पर भड़का दूल्हा...
Latest Shahdol News
जब छात्रों के साथ होली खेलने पहुंची मधुमक्खियां, मची भगदड़, गिरते-पड़ते दिखे छात्र
Holi Special Trains
होली स्पेशल ट्रेनों का MP के इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज, चेक करें पूरा शेड्यूल
Government holidays declared
निपटा लें काम! MP में इतने दिनों की सरकारी छुट्टी घोषित, बैंक...स्कूल सब रहेंगे बंद
Government Job
MP में सरकारी नौकरी की बंपर बहार! इन विभागों में 1510 पदों पर होगी सीधी भर्ती...
mahasamund news
लाल आतंक पर बड़ा प्रहार, 25 लाख के इनामी नक्सली समेत 15 नक्सलियों ने किया सरेंडर
damoh news
MP में दिल दहला देने वाली वारदात, 5 साल के मासूम की पीट-पीटकर हत्या, पत्थर से कुचला