Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3170331
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

एमपी में सबके लिए होंगे एक नियम, जल्द लागू हो सकता है UCC, जानें क्या-क्या होंगे बदलाव

MP News-मध्यप्रदेश में सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी चल रही है. मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव ने मंत्रियों को यूसीसी का अध्ययन करें. दिवाली से पहले मध्यप्रदेश में यूसीसी लागू किया जा सकता है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 08, 2026, 10:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में सबके लिए होंगे एक नियम, जल्द लागू हो सकता है UCC, जानें क्या-क्या होंगे बदलाव

UCC in Madhya Pradesh-मध्यप्रदेश में जल्द ही सबके लिए एक नियम होंगे. मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी कर रही है. मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव ने मंत्रियों तसे कहा कि यूसीसी का अध्ययन करें. यूसीसी को राज्य में लागू करना है. सीएम के संकेत के बाद यूसीसी की प्रक्रिया तेज हो गई है. गृह विभाग में प्रक्रिया तेज हो गई, यूसीसी बिल तैयार करने की जिम्मेदारी गृह विभाग की ही है. माना जा रहा है कि इसी साल दिवाली से पहले यूसीसी लागू करने की तैयारी है. 

जल्द बन सकती है कमेटी
सूत्रों के अनुसार, यूसीसी को लेकर जल्द ही राज्य स्तर पर उच्चस्तरीय कमेटी बनाई जाएगी. मध्यप्रदेश में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने से पहले गोवा और उत्तराखंड में कुछ समय पहले लागू गिए यूसीसी को स्टडी किया जा रहा है. इन राज्यों में लागू किए गए यूसीसी को स्टडी कर मध्यप्रदेश के लिए संतुलित मॉडल तैयार किया जा सके. कमेटी बनने के बाद आगे कि प्रक्रिया और ड्राफ्ट को कैबिनेट में पेश करने की टाइमलाइन तय की जाएगी. 

प्रदेश में हो सकते हैं ये बदलाव
मध्यप्रदेश में अगर यूसीसी को कैबिनेट से मंजूरी मिलती है और बिल को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी होती है, तो सभी धर्मों के लिए शादी और तलाक के समान नियम लागू हो सकते हैं. एक से ज्यादा शादियां करने पर रोक लग सकती है. महिलाओं को समान अधिकार मिल सकते हैं. अन्य राज्यों में जहां यूसीसी लागू है वहां कुछ वर्गों को रियायतें दी गई हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

इन नियमों पर पड़ेगा असर
अगर मध्यप्रदेश में यूसीसी लागू होता है तो सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक और विरासत और गोद लेने के नियम एक समान हो जाएंगे. शादी और तलाक को लेकर हर धर्म के नियम खत्म हो जाएंगे. सभी के लिए एक नियम लागू होगा. यूसीसी के बाद विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा. शादी के लिए न्यूनतम आयु समान होगी, तलाक के कानून भी सभी के लिए एक होगा. प्रदेश में बहुविवाह पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा. साथ ही पिता कि संपत्ति में बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार मिलेगा. 

क्या हैं प्रदेश में चुनौतियां
मध्यप्रदेश में यूसीसी को लेकर कई तरह की चुनौतियां है. मध्यप्रदेश में अलग-अलग प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इसमें आदिवासी समुदायों की परंपराएं भी हैं. बड़ी संख्या में जनजातीय और विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जिनमें अलग-अलग विवाह पद्धतियां प्रचलित हैं. इन सामाजिक परंपराओं को यूसीसी में शामिल करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी. हालांकि, सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहती है.

यह भी पढ़ें-छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, मेडिटेशन के लिए मिलेगी 10 दिन की छुट्टी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsucc billuniform civil code in mp

Trending news

MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में TET के विरोध में शिक्षकों का हल्ला बोल, जुटेंगे प्रदेशभर के टीचर, पढ़ें बड़ी खबरें
bhopal news
भोपाल में 8 अप्रैल को 50 इलाकों में बत्ती रहेगी गुल, इतने घंटे नहीं रहेगी बिजली
satna news
'नौकरी कोई छीन नहीं सकता जो उखाड़ना है उखाड़ लो..' कलेक्ट्रेट में सोते पकड़े गए बाबू
Bhairavgarh Jail Ujjain
भैरवगढ़ जेल में खूंखार कैदियों के पास मिला ऐसा सामान की उड़ गए अधिकारियों होश
gwalior news
ग्वालियर में सनसनी, 3 भाई-बहनों ने ताल में लगाई छलांग; घर में पहले से पड़ी थी एक लाश
Protest Against Gas Cylinders
गैस की किल्लत पर भड़के लोग, खाली सिलेंडर कंधे पर उठा जनसुनवाई में पहुंचे उपभोक्ता...
land fraud scam
सावधान! एक ही जमीन को कई बार बेचा, पति पत्नी ने मिलकर लगाया 1.5 करोड़ का चूना...
Ratlam Municipal Corporation
रतलाम नगर निगम बजट सत्र में हंगामा, सावरकर पर विवादित टिप्पणी से मचा बवाल...
mp crime
माकड़ौन में '007 गैंग' का आतंक, ढाबे पर युवक की चाकू गोदकर हत्या; तनाव के बाद बाजार
gwalior news
सर प्लीज, पास कर दो वरना ब्रेकअप हो जाएगा...बोर्ड की कॉपियों में मिले अजब-गजब मैसेज