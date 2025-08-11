New Rule Of MP Govt Job: एमपी में बार-बार परीक्षा कराने का झंझट खत्म! अगले महीने से लागू हो सकते हैं नए नियम
New Rule Of MP Govt Job: एमपी में बार-बार परीक्षा कराने का झंझट खत्म! अगले महीने से लागू हो सकते हैं नए नियम

MP Govt Jobs Rules Change: मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया के नियमों में जल्द ही बदलाव होने जा रहा है. सीएम की मंजूरी के बाद सितंबर महीने से लागू भी किया जा सकता है. वहीं सभी विभागों की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग से रिपोर्ट भी मांगी गई है कि अलग-अलग विभागों में क्या स्थिति है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 11, 2025, 10:27 AM IST
एमपी में बार-बार परीक्षा कराने का झंझट खत्म!
MP Recruitment Report: मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया के नियमों में जल्द बदलाव होने वाला है. माना जा रहा है अगले महीने सितंबर से इसको लागू भी किया जा सकता है. नए नियमों का प्रस्ताव सीएम मोहन यादव के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के सामने पेश किया जाएगा. इसके अलावा, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है कि अलग अलग विभागों में क्या स्थिति है. यह भी मांगा गया है कि अभी तक कितने पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है, या फिर कितने पदों की परीक्षा तिथि घोषित की गई है. 

वहीं मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने रिक्त पदों को समय सीमा में भरने और अभ्यर्थियों को एक बार परीक्षा देकर पात्रता को निर्धारित करने के निर्देश दिए थे. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षा संबंधी नियमों का अध्ययन करके इनमें एकरूपता के लिए नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता को देखते हुए प्रस्ताव तैयार किया गया है. 

साल में सिर्फ 5 बार होगी परीक्षा
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सितंबर महीने से राज्य लोक सेवा आयोग साल में सिर्फ 5 परीक्षाएं आयोजित करेगा. इसी तरह कर्मचारी चयन मंडल भी चार से पांच परीक्षाएं  ही लेगा. इसमें मेरिट के आधार पर सूची तैयारी की जाएगी. वहीं विभाग रिक्त पदों के हिसाब से भर्तियां की जाएंगी. बताया जा रहा है कि सरकार ने 2028 तक ढाई लाख से अधिक रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती की योजना बनाई जा रही है. इसके अलावा, 2026-27 में सबसे ज्यादा भर्ती की जाएंगी.

