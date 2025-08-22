भगवान कृष्ण के नाम पर CM यादव ने क्यों जताई आपत्ति? जानिए कंस को लेकर क्या कुछ कहा
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2892009
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भगवान कृष्ण के नाम पर CM यादव ने क्यों जताई आपत्ति? जानिए कंस को लेकर क्या कुछ कहा

CM Mohan Yadav Krishna Name Statement: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भगवान कृष्ण के माखनचोर नाम को लेकर क्यों आपत्ति जताई है. आखिर उन्हें कब से और क्यों माखनचोर कहा जाने लगा. आइए जानते हैं इसको लेकर क्या कुछ बोले सीएम मोहन यादव...?

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 22, 2025, 01:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भगवान कृष्ण के नाम पर CM यादव ने क्यों जताई आपत्ति? जानिए कंस को लेकर क्या कुछ कहा

Mohan Yadav Lord Krishna: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण के नाम को लेकर आपत्ति जताई है. एमपी सरकार ने ना सिर्फ इसको लेकर आपत्ति जताई है. बल्कि मुहिम भी छेड़ दी है. इसके लिए बकायदा अभियान भी चलाने की योजना बन गई है. इसको लेकर खुद सीएम मोहन यादव ने कहा भगवान श्री कृष्ण माखन चोर नहीं थे. मध्यप्रदेश सरकार इसे लेकर अभियान चलाने जा रही है 

दरअसल, जन्माष्टमी के मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा-  "भगवान 'श्रीकृष्ण' 'माखनचोर' नहीं थे. कंस के प्रति विद्रोह को गलत तरीके से समझ लिया गया और उन्हें माखनचोर नाम से पुकारा जाने लगा. भगवान कृष्ण ने कंस का विरोध करने का एक तरीका ढूंढा था और उसे 'माखनचोर' का नाम दे दिया गया जो गलत है." भगवान कृष्ण के माखनचोर के टैग को हटाने के लिए मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग अब जन चेतना अभियान चलाने जा रहा है.

सीएम मोहन देंगे जानकारी
गौरतलब है कि भगवान कृष्ण के 'सहस्त्रनाम' यानी एक हजार नाम हैं. इसी में से एक नाम माखनचोर भी है. जिसे अक्सर हम भजनों सत्सगों और कथावाचकों के मुख से सुनते आ रहे हैं. लेकिन अब इसी माखनचोर नाम को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने आपत्ति जताई है. इसके लिए मुहिम भी चलाई जाएगी. जिसमें कथावाचकों, धर्मगुरूओं, समाज के प्रबुद्धजनों से अपील की जाएगीकि भगवान कृष्ण को माखनचोर के नाम से ना पुकारे. इसको लकेर खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अलग-अलग मंचों पर जानकारी साझा करेंगे. 

जानिए क्यों नहीं माखनचोर हैं भगवान कृष्ण
उन्होंने कहा कि गोकुल में हजारों गाय थी और वहीं से कंस के घर माखन जाया करता था. इसी बात को लेकर भगवान कृष्ण के भीतर नाराजगी था. उनका कहना था कि कंस हमारा माखन खाकर हम पर ही अत्याचार कर रहा है. इसलिए उन्होंने उन्होंने ग्वाल-बाल की टोली बनाई थी. उन्होंने सभी को कहा था- अपना माखन खाओ और मटकी फोड़ दो. लेकिन हमारे दुश्मन कंस तक माखन नहीं पहुंचना चाहिए. सांस्कृतिक विभाग लोगों के बीच जाएगा लोगों को बताया जाएगा कि माखन चोरी करना. भगवान कृष्ण का कंस की नीतियों के खिलाफ विद्रोह था. सीएम मोहन यादव के मुताबिक, भगवान कृष्ण के घर में  हजारों गाय थीं, जिसके घर दूध-माखन की कमी न हो वह माखनचोर कैसे कहला सकता है?

जानिए क्या बोले महामंडलेश्वर अनिलानंद
सीएम के माखन चोर शब्द को हटाने के बयान को लेकर महामंडलेश्वर अनिलानंद ने कहा- CM की चिंता सही, शब्द हटाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि कैसे माखनचोर नाम इतिहास में दर्ज हुआ पहले सभी संत इस पर मंथन करेंगे. नेगेटिव शब्द नहीं होना चाहिए. भगवान कृष्ण लीला करने के लिए पृथ्वी पर आए थे. एक बार इस पर सभी संत विचार करेंगे और फिर निर्णय लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी फेल! एमपी का मुस्लिम युवक करेगा डोनेट, लिखा पत्र
मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

cm mohan yadavmakhan chor

Trending news

cm mohan yadav
भगवान कृष्ण के नाम पर CM यादव ने क्यों जताई आपत्ति? जानिए कंस को लेकर क्या कुछ कहा
Bhopal Roads News
बुरे फंसे PWD अफसर! भोपाल में 122KM सड़कें गारंटी से बाहर; कौन जिम्मेदार?
gwalior news
डाकुओं के गढ़ 'चंबल' में बड़ी कार्रवाई, 315-12 बोर की कई बंदूकों के लाइसेंस रद्द
chhattisgarh news
खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग, 2024-25 में 15000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व
Bhopal
भोपाल में बन रहा हाईटेक सरकारी अस्पताल,बुजुर्गों से नवजातों तक का रोबोट से होगा इलाज
Premanand Maharaj health
प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी फेल! एमपी का मुस्लिम युवक करेगा डोनेट, लिखा पत्र
Bhind
मजदूरों के हाथों से मिट गई राशन की लकीरें, भिंड में 63,000 गरीबों का दाना-पानी बंद!
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
damoh
दमोह में प्रॉपर्टी ब्रोकर और सरकारी ठेकेदार के गुटों में हिंसक झड़प, बीच सड़क पर मार
seoni
अयोध्या जाने के लिए भाजपा विधायक ने किराए पर ली पूरी ट्रेन,आज करेंगे रामलला के दर्शन
;