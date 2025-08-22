भगवान कृष्ण के नाम पर CM यादव ने क्यों जताई आपत्ति? जानिए कंस को लेकर क्या कुछ कहा

Mohan Yadav Lord Krishna: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण के नाम को लेकर आपत्ति जताई है. एमपी सरकार ने ना सिर्फ इसको लेकर आपत्ति जताई है. बल्कि मुहिम भी छेड़ दी है. इसके लिए बकायदा अभियान भी चलाने की योजना बन गई है. इसको लेकर खुद सीएम मोहन यादव ने कहा भगवान श्री कृष्ण माखन चोर नहीं थे. मध्यप्रदेश सरकार इसे लेकर अभियान चलाने जा रही है

दरअसल, जन्माष्टमी के मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा- "भगवान 'श्रीकृष्ण' 'माखनचोर' नहीं थे. कंस के प्रति विद्रोह को गलत तरीके से समझ लिया गया और उन्हें माखनचोर नाम से पुकारा जाने लगा. भगवान कृष्ण ने कंस का विरोध करने का एक तरीका ढूंढा था और उसे 'माखनचोर' का नाम दे दिया गया जो गलत है." भगवान कृष्ण के माखनचोर के टैग को हटाने के लिए मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग अब जन चेतना अभियान चलाने जा रहा है.

सीएम मोहन देंगे जानकारी

गौरतलब है कि भगवान कृष्ण के 'सहस्त्रनाम' यानी एक हजार नाम हैं. इसी में से एक नाम माखनचोर भी है. जिसे अक्सर हम भजनों सत्सगों और कथावाचकों के मुख से सुनते आ रहे हैं. लेकिन अब इसी माखनचोर नाम को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने आपत्ति जताई है. इसके लिए मुहिम भी चलाई जाएगी. जिसमें कथावाचकों, धर्मगुरूओं, समाज के प्रबुद्धजनों से अपील की जाएगीकि भगवान कृष्ण को माखनचोर के नाम से ना पुकारे. इसको लकेर खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अलग-अलग मंचों पर जानकारी साझा करेंगे.

जानिए क्यों नहीं माखनचोर हैं भगवान कृष्ण

उन्होंने कहा कि गोकुल में हजारों गाय थी और वहीं से कंस के घर माखन जाया करता था. इसी बात को लेकर भगवान कृष्ण के भीतर नाराजगी था. उनका कहना था कि कंस हमारा माखन खाकर हम पर ही अत्याचार कर रहा है. इसलिए उन्होंने उन्होंने ग्वाल-बाल की टोली बनाई थी. उन्होंने सभी को कहा था- अपना माखन खाओ और मटकी फोड़ दो. लेकिन हमारे दुश्मन कंस तक माखन नहीं पहुंचना चाहिए. सांस्कृतिक विभाग लोगों के बीच जाएगा लोगों को बताया जाएगा कि माखन चोरी करना. भगवान कृष्ण का कंस की नीतियों के खिलाफ विद्रोह था. सीएम मोहन यादव के मुताबिक, भगवान कृष्ण के घर में हजारों गाय थीं, जिसके घर दूध-माखन की कमी न हो वह माखनचोर कैसे कहला सकता है?

जानिए क्या बोले महामंडलेश्वर अनिलानंद

सीएम के माखन चोर शब्द को हटाने के बयान को लेकर महामंडलेश्वर अनिलानंद ने कहा- CM की चिंता सही, शब्द हटाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि कैसे माखनचोर नाम इतिहास में दर्ज हुआ पहले सभी संत इस पर मंथन करेंगे. नेगेटिव शब्द नहीं होना चाहिए. भगवान कृष्ण लीला करने के लिए पृथ्वी पर आए थे. एक बार इस पर सभी संत विचार करेंगे और फिर निर्णय लिया जाएगा.

