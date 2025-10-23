Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2972172
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

किसानों के लिए MP सरकार ने अब तक क्या-क्या किया? CM मोहन यादव ने बताई एक-एक बात

Farmer Relief Fund: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद की जा रही है. प्रदेश के हर जरूरतमंद किसान को तत्परतापूर्वक सरकार का साथ, सहयोग और संबल दिया जा रहा है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किसानों के लिए MP सरकार ने अब तक क्या-क्या किया? CM मोहन यादव ने बताई एक-एक बात

Mohan Yadav Support Farmers: मध्य प्रदेश के किसानों को पिछले कुछ महीनों में भारी बारिश से लेकर कीट आदि की समस्या से जूझना पड़ा है और इस वजह से बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान भी हुआ है. किसानों की समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि किसानों के साथ सरकार खड़ी है और हर संभव मदद की जा रही है. सीएम मोहन यादव ने कहा कि इस साल अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण किसानों की फसल को नुकसान हुआ. पीला मोजैक और कीट प्रकोप ने भी किसानों को परेशानी में डाला. इसी तरह बारिश के कारण जनहानि, पशुहानि और मकान क्षति से भी किसानों को पीड़ा हुई. ऐसे कठिन हालातों में सरकार ने किसानों को संबल देने में कोई कमी नहीं रखी.

किसानों को वितरित की जा चुकी है 1802 करोड़ की राहत राशि

सीएम मोहन यादव ने बताया कि अतिवृष्टि, बाढ़, कीट प्रकोप से फसल, मकान क्षति की परेशानियों से जूझ रहे प्रदेश के 23 लाख 81 हजार से अधिक प्रभावित किसानों को अब तक लगभग 1802 करोड़ रुपये की राहत राशि वितरित की जा चुकी है. उन्होंने बताया कि आरबीसी 6(4) के तहत दी गई इस राहत राशि से किसानों को फिर से खड़ा होने में मदद मिली है. यह राशि गत वित्त वर्ष 2024-25 में बांटी गई 660.57 करोड़ रुपये राहत राशि से करीब तीन गुना अधिक है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- लाडली बहनों के लिए खुशी का दिन, आज फिर खातों में आएंगे पैसे, अब हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये

किसानों के लिए उठाए गए MP सरकार के जरूरी कदम

किसानों की मदद के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अन्नदाता किसानों के लिए सरकार के खजाने में धन की कोई कमी नहीं है. प्रदेश के हर जरूरतमंद किसान को तत्परतापूर्वक सरकार का साथ, सहयोग और संबल दिया जा रहा है. किसानों को दी जाने वाली मदद में हर साल लगातार इजाफा हो रहा है. वित्त वर्ष 2021-22 में 1590.74 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2022-23 में 726.15 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 में 758.62 करोड़ रुपये राहत राशि सरकार द्वारा वितरित की गई थी.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए सभी कदम उठाए हैं. हमारी सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी, बिजली, शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण, फसलों पर समर्थन मूल्य और फसल बीमा की राशि का समय पर अंतरण किया है. इससे प्रदेश के किसान भाइयों के मन में एक नया विश्वास, एक नई उम्मीद जागी है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

TAGS

Mohan Yadav

Trending news

Mohan Yadav
किसानों के लिए MP सरकार ने अब तक क्या-क्या किया? CM मोहन यादव ने बताई एक-एक बात
mp news
MP में देसी पटाखा गन बनी काल! 150 लोगों की फूटीं आंख, भोपाल में सबसे ज्यादा मामले
Naxal
माओवाद की टूटी कमर! इस साल ये टॉप 9 नक्सल कमांडर ढेर; जानें कौन, कब और कहां मारा गया
mp news today
MP News Today: मोहन कैबिनेट की बैठक आज,मुख्यमंत्री आवास पर होगा भाई दूज का कार्यक्रम
mp news
MP में आधी रात बड़ा फेरबदल! 7 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर; देखें पूरी लिस्ट
raipur news
मंत्रालय में देर से आने वालों पर लगेगी लगाम, इस दिन से बदलेगा अटेंडेंस पैटर्न
mp news
पन्ना में पुलिस की टीम पर हमला, TI और कॉन्स्टेबल गंभीर घायल, 8 जवान हथियार छोड़ भागे
Bilaspur News
स्कूल को बनाया शराब-मुर्गा पार्टी का अड्डा, नशे में बच्चों के साथ किया गाली-गलौच
Bilaspur News
काव्या की आंख चीरकर दिमाग तक घुसी पूजा की घंटी, 10 साल की बच्ची लड़ रही मौत से जंग
mp news
फेसबुक पर लिखा- जीना नहीं चाहती... फिर लेडी हेल्थ अफसर ने लगा दी नदी में छलांग