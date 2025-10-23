किसानों के लिए MP सरकार ने अब तक क्या-क्या किया? CM मोहन यादव ने बताई एक-एक बात

Mohan Yadav Support Farmers: मध्य प्रदेश के किसानों को पिछले कुछ महीनों में भारी बारिश से लेकर कीट आदि की समस्या से जूझना पड़ा है और इस वजह से बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान भी हुआ है. किसानों की समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि किसानों के साथ सरकार खड़ी है और हर संभव मदद की जा रही है. सीएम मोहन यादव ने कहा कि इस साल अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण किसानों की फसल को नुकसान हुआ. पीला मोजैक और कीट प्रकोप ने भी किसानों को परेशानी में डाला. इसी तरह बारिश के कारण जनहानि, पशुहानि और मकान क्षति से भी किसानों को पीड़ा हुई. ऐसे कठिन हालातों में सरकार ने किसानों को संबल देने में कोई कमी नहीं रखी.

किसानों को वितरित की जा चुकी है 1802 करोड़ की राहत राशि

सीएम मोहन यादव ने बताया कि अतिवृष्टि, बाढ़, कीट प्रकोप से फसल, मकान क्षति की परेशानियों से जूझ रहे प्रदेश के 23 लाख 81 हजार से अधिक प्रभावित किसानों को अब तक लगभग 1802 करोड़ रुपये की राहत राशि वितरित की जा चुकी है. उन्होंने बताया कि आरबीसी 6(4) के तहत दी गई इस राहत राशि से किसानों को फिर से खड़ा होने में मदद मिली है. यह राशि गत वित्त वर्ष 2024-25 में बांटी गई 660.57 करोड़ रुपये राहत राशि से करीब तीन गुना अधिक है.

किसानों के लिए उठाए गए MP सरकार के जरूरी कदम

किसानों की मदद के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अन्नदाता किसानों के लिए सरकार के खजाने में धन की कोई कमी नहीं है. प्रदेश के हर जरूरतमंद किसान को तत्परतापूर्वक सरकार का साथ, सहयोग और संबल दिया जा रहा है. किसानों को दी जाने वाली मदद में हर साल लगातार इजाफा हो रहा है. वित्त वर्ष 2021-22 में 1590.74 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2022-23 में 726.15 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 में 758.62 करोड़ रुपये राहत राशि सरकार द्वारा वितरित की गई थी.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए सभी कदम उठाए हैं. हमारी सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी, बिजली, शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण, फसलों पर समर्थन मूल्य और फसल बीमा की राशि का समय पर अंतरण किया है. इससे प्रदेश के किसान भाइयों के मन में एक नया विश्वास, एक नई उम्मीद जागी है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)