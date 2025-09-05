MP में ओबीसी आरक्षण पर महामंथन जारी, 13% पद अनहोल्ड करने के लिए दिल्ली में बैठक
MP में ओबीसी आरक्षण पर महामंथन जारी, 13% पद अनहोल्ड करने के लिए दिल्ली में बैठक

27% OBC Reservation Delhi Meeting: मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर महामंथन जारी है. गुरुवार को सरकार, ओबीसी महासभा और चयनित अभ्यर्थियों की दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में बैठक हुई. जिसमें 13 प्रतिशत पद अनहोल्ड करने की मांग की गई.  

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:11 AM IST
gemini (सांकेतिक तस्वीर)
MP OBC 27% Reservation Case: मध्य प्रदेश में  27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझाने की कवायद तेजी से चल रही है.  6 सालों से सरकार और कोर्ट के बीच उलझे इस मामले में सीएम मोहन यादव ने हाल ही में सर्वदलीय बैठक की. वहीं, कल यानी गुरुवार को दिल्ली में सरकार, ओबीसी महासभा और चयनित अभ्यर्थियों के वकीलों की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वकील जनरल प्रशांत सिंह ने की

महाधिवक्ता ने मांगे वकीलों के नाम
दिल्ली में हुई ओबीसी महासभा की और चयनित अभ्यर्थियों की बैठक में मांग की गई कि जो 13 प्रतिशत ओबीसी के पद होल्ट किए गए हैं, उन्हें अनहोल्ड करने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी. ताकि उन पदों पर नियुक्ति की जा सके. ओबीसी महासभा का कहना है कि आरक्षण कानून पर कोई स्टे नहीं है. ओबीसी की बैठक में के 13% होल्ड किए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की गई है. इस दौरान महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सरकार की तरफ से कहा कि आप ओबीसी महासभा के दो वकीलों के नाम दे दीजिए, जो सुनवाई में ओबीसी वर्ग का पक्ष रखने में मदद करेंगे.

23 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना होगी सुनवाई
बता दें कि 27% ओबीसी आरक्षण मामले में 23 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई होगी. इससे पहले सर्वदलीय बैठक के दौरान सीएम मोहन ने 10 सितंबर के पहले अधिवक्ताओं के साथ बैठने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद दिल्ली स्थिति एमपी भवन में यह बैठक आयोजित हुई.  बैठक के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल किसी भी अधिवक्ता की जरूरत नहीं है, जब मामले की फाइनल सुनवाई होगी, तब ओबीसी वर्ग अपने खर्चे पर वकील नियुक्त कर सकता है. 

बिना आदेश लागू हो सकता है कानून
दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में हुए बैठक में वकील अनूप चौधरी ने कहा कि सरकार सर्वोच्च है. ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए न्यायालय के निर्णय की कोई जरुरत नहीं है, क्योंकि कानून स्टे नहीं है. इसलिए न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना कानून लागू किया जा सकता है. वकीलों ने सर्वसम्मति से कहा कि जिन भर्तियों में जिनमें कोई अंतरिम आदेश नहीं है, उनको अनहोल्ड किया जाए. इसके बाद अगली रणनीति तय हो. इस पर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा कि आप लोग अपना लिखित अभिमत दें, जिस पर विचार करके अनहोल्ड करने के संबंध में विचार किया जाए.

