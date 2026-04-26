एमपी के विकास प्राधिकरणों में नियुक्तियों की लिस्ट जारी, जानिए कहां-किसे मिली जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

Ujjain-Gwalior Development Authority President: मध्यप्रदेश में निगम मंडलों से लेकर विकास प्राधिकरण तक में नियुक्तियां की जा रही हैं. इसी क्रम में ग्वालियर, उज्जैन, अमरकंटक और ग्वालियर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर नेताओं की नियुक्ति की है, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. इन नियुक्तियों को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों नजरिए से अहम माना जा रहा है.

ग्वालियर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर मधुसूदन भदोरिया को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सुधीर गुप्ता और वेद प्रकाश शिवहरे को उपाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं ग्वालियर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SADA) में अशोक शर्मा को अध्यक्ष और हरीश मेवाफरोश को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. उज्जैन विकास प्राधिकरण में रवींद्र सोलंकी को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि मुकेश यादव और रवि वर्मा को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है.







बात करें अमरकंटक विकास प्राधिकरण की कमान राजेंद्र भारती को दी गई है. इसके अलावा उज्जैन विकास प्राधिकरण में पांच अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है. इन सभी नियुक्तियों को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन प्राधिकरणों के जरिए विकास कार्यों में तेजी आएगी. सरकार का मानना है कि इन नई नियुक्तियों से क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी.

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अब तक इतने लोगों की नियुक्ति

1. महेंद्र सिंह यादव को राज्य सहकारी अपेक्स बैंक अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली.

2. केपी यादव को मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है.

3. मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज का अध्यक्ष संजय नगाईज को नियुक्त किया.

4. केशव सिंह को मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया.

5. प्रदेश के पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत को वन विकास निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी दी गई है.

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