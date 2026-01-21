Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3081374
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP में अफसरों की फिजूलखर्ची पर रोक, अब नहीं मिलेगा गाड़ियों समेत इन चीजों के लिए पैसा, वित्त विभाग ने जारी किया निर्देश

MP News: वित्त विभाग ने अधिकारियों द्वारा फिजूलखर्ची रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. 31 मार्च से पहले की शेष वित्तीय तिमाही में नए वाहन, ऑफिस के लिए एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या फर्नीचर खरीदने के लिए कोई बजट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP में अफसरों की फिजूलखर्ची पर रोक, अब नहीं मिलेगा गाड़ियों समेत इन चीजों के लिए पैसा, वित्त विभाग ने जारी किया निर्देश

MP Government News: मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने आने वाले बजट सत्र से पहले प्रशासनिक खर्चों में बड़ी कटौती का आदेश दिया है. विभाग ने साफ किया है कि मौजूदा वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में जो 31 मार्च को खत्म होगी, नए वाहन खरीदने, ऑफिस में एयर कंडीशनर लगाने, फर्नीचर या महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने के लिए कोई बजट नहीं दिया जाएगा. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों और सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे तीसरे सप्लीमेंट्री बजट में लग्जरी चीज़ों से जुड़े कोई भी प्रस्ताव जमा न करें. इस कदम का मकसद राज्य के खजाने पर बोझ कम करना और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना है.

अब नहीं मिलेगा गाड़ियों समेत इन चीजों के लिए पैसा
वित्त विभाग के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार, मौजूदा वित्तीय वर्ष के बाकी समय यानी 31 मार्च तक नए कार खरीदने के लिए किसी भी विभाग को कोई फंड नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा, सरकारी दफ्तरों के रेनोवेशन, नया फर्नीचर खरीदने, एयर कंडीशनर लगाने और लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने के लिए बजट आवंटन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. वित्त विभाग का मानना ​​है कि वित्तीय वर्ष के आखिर में ऐसे खर्चों से सरकारी खजाने पर बेवजह बोझ पड़ता है.

अफसर फिजूलखर्ची न करें
वित्त विभाग ने सभी विभागों के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सचिवों को निर्देश दिया है कि वे चालू वित्त वर्ष के तीसरे अनुपूरक बजट में ऐसे मामलों से जुड़े कोई भी प्रस्ताव जमा न करें. सरकार का संदेश साफ़ है: उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल सिर्फ़ ज़रूरी विकास कार्यों और जन कल्याण योजनाओं के लिए किया जाना चाहिए, न कि अधिकारियों की निजी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए. विभाग ने साफ़ तौर पर कहा है कि अधिकारियों को 31 मार्च से पहले बचे हुए वित्तीय तिमाही के दौरान फिजूलखर्ची से बचना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

वित्त विभाग के अनुसार साल 2025-26 का तीसरा सप्लीमेंट्री बजट अगले महीने, यानी फरवरी में शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा. राज्य सरकार ने इस साल का बजट ज़ीरो-बेस्ड बजटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके तैयार किया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

 

TAGS

mp newsbhopal news

Trending news

balrampur news
झाड़फूंक के 'कंपटीशन' में भतीजा बना कसाई, चाचा की कुल्हाड़ी से काट दी गर्दन
chhattisgarh news
5वीं–8वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी, इस दिन से शुरू होंगे एग्जाम, जानें डिटेल्स
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: CM मोहन दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होंगे शामिल, पढ़ें 21 जनवरी की खबरें
Bilaspur News
पत्नी को माफ कर साथ रहने वाला पति बाद में नहीं ले सकता तलाक! HC का बड़ा फैसला
mp news
नेताजी गए थे पेट दर्द दिखाने, सोनोग्राफी रिपोर्ट में बता दिया 'प्रेग्नेंट', जानिए
mp news
मालिक ने छोड़ी दुनिया, वफादार ने नहीं छोड़ा साथ! शव के पास रात भर बैठा रहा कुत्ता
MP Crime News
ग्वालियर में युवती का गला रेतकर हत्या, लाश के पास मिले खून से सने पत्थर और डंडे
mp news
MP में बाघों का 'डेथ वारंट'! 1 साल में 54 मौतें, हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस
mp news
शादी के कार्ड को बनाया कंगाल करने का हथियार, वकील का एक क्लिक में खाली हुआ बैंक खाता
MP Crime News
तौलिया से गला घोंट कर की भाई हत्या, जेठ करता था बहु को परेशान, पति ने किया मर्डर