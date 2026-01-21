MP में अफसरों की फिजूलखर्ची पर रोक, अब नहीं मिलेगा गाड़ियों समेत इन चीजों के लिए पैसा, वित्त विभाग ने जारी किया निर्देश

MP Government News: मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने आने वाले बजट सत्र से पहले प्रशासनिक खर्चों में बड़ी कटौती का आदेश दिया है. विभाग ने साफ किया है कि मौजूदा वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में जो 31 मार्च को खत्म होगी, नए वाहन खरीदने, ऑफिस में एयर कंडीशनर लगाने, फर्नीचर या महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने के लिए कोई बजट नहीं दिया जाएगा. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों और सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे तीसरे सप्लीमेंट्री बजट में लग्जरी चीज़ों से जुड़े कोई भी प्रस्ताव जमा न करें. इस कदम का मकसद राज्य के खजाने पर बोझ कम करना और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना है.

अब नहीं मिलेगा गाड़ियों समेत इन चीजों के लिए पैसा

वित्त विभाग के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार, मौजूदा वित्तीय वर्ष के बाकी समय यानी 31 मार्च तक नए कार खरीदने के लिए किसी भी विभाग को कोई फंड नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा, सरकारी दफ्तरों के रेनोवेशन, नया फर्नीचर खरीदने, एयर कंडीशनर लगाने और लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने के लिए बजट आवंटन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. वित्त विभाग का मानना ​​है कि वित्तीय वर्ष के आखिर में ऐसे खर्चों से सरकारी खजाने पर बेवजह बोझ पड़ता है.

अफसर फिजूलखर्ची न करें

वित्त विभाग ने सभी विभागों के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सचिवों को निर्देश दिया है कि वे चालू वित्त वर्ष के तीसरे अनुपूरक बजट में ऐसे मामलों से जुड़े कोई भी प्रस्ताव जमा न करें. सरकार का संदेश साफ़ है: उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल सिर्फ़ ज़रूरी विकास कार्यों और जन कल्याण योजनाओं के लिए किया जाना चाहिए, न कि अधिकारियों की निजी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए. विभाग ने साफ़ तौर पर कहा है कि अधिकारियों को 31 मार्च से पहले बचे हुए वित्तीय तिमाही के दौरान फिजूलखर्ची से बचना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

वित्त विभाग के अनुसार साल 2025-26 का तीसरा सप्लीमेंट्री बजट अगले महीने, यानी फरवरी में शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा. राज्य सरकार ने इस साल का बजट ज़ीरो-बेस्ड बजटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके तैयार किया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!