IAS संतोष वर्मा पर सरकार का बड़ा एक्शन, केंद्र को भेजा बर्खास्तगी प्रस्ताव, सभी पदों से हटाए गए

IAS Santosh Verma Controversy: विवादित बयान देने वाले मध्यप्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी संतोष वर्मा पर अनुशासनहीनता और कई गंभीर आरोपों के मोहन सरकार ने अब कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद सामान्य विभाग ने संतोष वर्मा की बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं. इससे पहले 11 दिसंबर की रात को मध्‍य प्रदेश सरकार ने आईएएस संतोष वर्मा के ख‍िलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें तमाम पदों से हटा दिया था.

विवादित बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे. जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने संतोष वर्मा की बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है. वहीं, प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संतोष वर्मा को कृषि विभाग में उप सचिव पद से हटा दिया और उन्हें GAD पूल में बिना किसी विभाग और बिना कार्य के अटैच कर दिया है.

फर्जी तरीके से प्रमोशन लेने का आरोप

संतोष वर्मा कर आरोप है कि, उन्होंने राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में फर्जी तरीके से प्रमोशन हासिल किया. इस मामवे की विभागीय जांच अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. जांच में कई दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं, जिसके आधार पर GAD ने कठोर कार्रवाई की सिफारिश की है.

कारण बताओ नोटिस पर जवाब असंतोषजनक

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसमें उनसे सफाई मांगी गई थी. लेकिन उनका जवाब विभाग को असंतोषजनक लगा. इसे सरकार ने सेवा आचरण का उल्लंघन और कर्तव्य लापरवाही माना है.



संतोष वर्मा का विवादित बयान

बता दें कि, 23 नवंबर को भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में संतोष वर्मा ने ब्राह्मण की बेटी को लेकर विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि, 'आरक्षण तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान न कर दे या रिश्ता न बना ले.' जिसके बाद पूरे प्रदेश में इसका विरोध हुआ था. वहीं हालही में उन्होंने हाईकोर्ट पर आरोप लगाते हुए कहा कि 'एसटी वर्ग के बच्चे सिविल जज इसलिए नहीं बन पा रहे, क्योंकि हाईकोर्ट उन्हें बनने नहीं दे रहा.'

