Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3049487
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

Budget 2026 में आप क्या चाहते हैं घोषणा, क्या देना चाहते हैं कुछ सजेशन? तो जान लें सरकार तक कैसे पहुंचाएं अपनी मांग

Budget Par Sanvaad: भोपाल में 'बजट पर संवाद' का आयोजिन किया जा रहा है. कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा चर्चा करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सुझाव लेंगे. वहीं आम जमता से भी सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, ताकि बजट 2026-27 को सभी वर्गों के हित में तैयार किया जा सके.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Dec 22, 2025, 12:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget 2026 में आप क्या चाहते हैं घोषणा, क्या देना चाहते हैं कुछ सजेशन? तो जान लें सरकार तक कैसे पहुंचाएं अपनी मांग

Budget Par Sanvaad: मध्यप्रदेश सरकार 2026-27 के बजट को अधिक प्रभावशाली और जनोपयोगी बनाने के लिए अहम कदम उठा रही है. सोमवार को उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा  सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग कल्याण संचालनालय भोपाल में 'बजट पर संवाद' कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे. सरकार आम जनता से भी सुझाव मांग रही है, जिन्हें लोग सोशल मीडिया प्लेटफ्रॉर्म के माध्यम से भेज सकते हैं. इन सुझावों को मांगे के पीछे का उद्देश्य बजट को सभी वर्गों के लिए लाभकारी बनाना है. 

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा  के मार्गदर्शन में वित्त विभाग 2026-27 के बजट की तैयारी में जुटा है. इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिग, ग्रामीण विकास, जनजाति कल्याण, आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र, जेंडर बजट और पर्यावरण के विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करने लिए इस साल भी  'बजट पर संवाद' आयोजित किया जा रहा है. 

लगातार पांचवें साल 'बजट पर संवाद' कार्यक्रम का हो रहा आयोजन

Add Zee News as a Preferred Source

राज्य सरकार ने इस बार भी गरीब, किसान, युवा और नारी शाक्ति पर विशेष ध्यान देने की योजना बनाई है. यह लगातार पांचवां वर्ष है जब राज्य में 'बजट पर संवाद' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.

बैंकिंग से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक के विशेषज्ञ देंगे सुझाव 

कार्यक्रम में बैंकिंग, अर्थशास्त्र, वित्त आयोग, उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ-साथ कृषि, उद्यान, चिकित्सा, चार्टर्ड एकाउंटेंसी और फिल्म इंडस्ट्री सहित विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हितधारको को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि वे बजट को अधिक जनहित और प्रभावशाली बनाने के लिए अपने सुझाव साझा कर सकें.

इन माध्यम से भेज सकते हैं सुझाव 

प्रदेश सरकार आम जनता से आगामी बजट को और अधिक जनहितकारी बनाने के लिए सुझाव मांग रही है. लोग अपने विचार सोशल मीडिया, ई-मेल, फोन और समाचार पत्रों के माध्याम से साझा कर सकते हैं. सोशल मीडिया और समाचार पत्रों से सुझाव भेजने के लिए (https://mp.mygov.in/group-issue/mpbudget/) आप यहां जा सकते हैं.  इस नंबर (0755-2700800) पर फोन करके भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं. (0755-2700800). आम लोग इस ई-मेल आईडी (budget.mp@mp.gov.in) पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते है.  

ये भी पढ़ें: जनता के पैसों से खिलवाड़! पैर रखते ही उखड़ी सड़क, निर्माण कार्य पर भड़कीं राज्यमंत्री, नपे कांट्रेक्टर-इंजीनियर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

Budget Par Sanvaadbhopal newsMP governmentDeputy Chief Minister Jagdish Devda

Trending news

Budget Par Sanvaad
Budget 2026 में आप क्या चाहते हैं घोषणा, क्या देना चाहते हैं कुछ सजेशन?
Raipur Bilaspur Highway
छत्तीसगढ़ को पहली 8 लेन सड़क की सौगात, रायपुर-बिलासपुर यात्रा होगी आसान...
migrant worker murder
केरल में प्रवासी मजदूर की हत्या: छत्तीसगढ़ में गरमाई सियासत...
satna news
जनता के पैसों से खिलवाड़! पैर रखते ही उखड़ी सड़क, भड़कीं राज्यमंत्री...
Kuno National Park
कूनो नेशनल पार्क में फिर आएंगे अफ्रीकी चीते, नए साल में तीसरी खेप लाने की तैयारियां
sheopur news
सगे भाई ने ही रची थी भाई के हत्या की साजिश, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा
orchha news
पीली साड़ी में दुल्हन..सेहरे से सजा दूल्हा, इस फ्रांसीसी जोड़े ने ओरछा में रचाई शादी
Jashpur Police
‘साहब, मैं जिंदा हूं…’ जब थाने पहुंचा मृतक, तो पुलिस के पैरों तले खिसक गई जमीन
mp teachers protest
एमपी में ई-अटेंडेंस के विरोध में सड़क पर उतरे शिक्षक, दिल्ली तक कूच की दी चेतावनी
MP electricity tariff hike
एमपी में बिजली चोरी पर लगेगा ब्रेक! सरकार ने बनाया प्लान, टैरिफ बढ़ाने पर दी सफाई