Budget 2026 में आप क्या चाहते हैं घोषणा, क्या देना चाहते हैं कुछ सजेशन? तो जान लें सरकार तक कैसे पहुंचाएं अपनी मांग

Budget Par Sanvaad: मध्यप्रदेश सरकार 2026-27 के बजट को अधिक प्रभावशाली और जनोपयोगी बनाने के लिए अहम कदम उठा रही है. सोमवार को उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग कल्याण संचालनालय भोपाल में 'बजट पर संवाद' कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे. सरकार आम जनता से भी सुझाव मांग रही है, जिन्हें लोग सोशल मीडिया प्लेटफ्रॉर्म के माध्यम से भेज सकते हैं. इन सुझावों को मांगे के पीछे का उद्देश्य बजट को सभी वर्गों के लिए लाभकारी बनाना है.

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के मार्गदर्शन में वित्त विभाग 2026-27 के बजट की तैयारी में जुटा है. इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिग, ग्रामीण विकास, जनजाति कल्याण, आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र, जेंडर बजट और पर्यावरण के विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करने लिए इस साल भी 'बजट पर संवाद' आयोजित किया जा रहा है.

लगातार पांचवें साल 'बजट पर संवाद' कार्यक्रम का हो रहा आयोजन

राज्य सरकार ने इस बार भी गरीब, किसान, युवा और नारी शाक्ति पर विशेष ध्यान देने की योजना बनाई है. यह लगातार पांचवां वर्ष है जब राज्य में 'बजट पर संवाद' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.

बैंकिंग से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक के विशेषज्ञ देंगे सुझाव

कार्यक्रम में बैंकिंग, अर्थशास्त्र, वित्त आयोग, उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ-साथ कृषि, उद्यान, चिकित्सा, चार्टर्ड एकाउंटेंसी और फिल्म इंडस्ट्री सहित विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हितधारको को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि वे बजट को अधिक जनहित और प्रभावशाली बनाने के लिए अपने सुझाव साझा कर सकें.

इन माध्यम से भेज सकते हैं सुझाव

प्रदेश सरकार आम जनता से आगामी बजट को और अधिक जनहितकारी बनाने के लिए सुझाव मांग रही है. लोग अपने विचार सोशल मीडिया, ई-मेल, फोन और समाचार पत्रों के माध्याम से साझा कर सकते हैं. सोशल मीडिया और समाचार पत्रों से सुझाव भेजने के लिए (https://mp.mygov.in/group-issue/mpbudget/) आप यहां जा सकते हैं. इस नंबर (0755-2700800) पर फोन करके भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं. (0755-2700800). आम लोग इस ई-मेल आईडी (budget.mp@mp.gov.in) पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते है.

