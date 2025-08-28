MP Politics: 27% OBC आरक्षण पर नई रणनीति! CM मोहन ने बुलाई कांग्रेस-सपा और BJP की सर्वदलीय बैठक
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP Politics: 27% OBC आरक्षण पर नई रणनीति! CM मोहन ने बुलाई कांग्रेस-सपा और BJP की सर्वदलीय बैठक

MP Govt 27% OBC Reservation News: मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास में सर्वदलीय बैठक है. सीएम मोहन यादव ने कहा कि इसको लेकर सरकार गंभीर है और हम सब मिलकर एक साथ लड़े.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:04 AM IST
gemini (सांकेतिक तस्वीर)
gemini (सांकेतिक तस्वीर)

Mohan Yadav OBC Reservation: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ओबीसी आरक्षण मामले में सर्वदलीय बैठक करने को राजी हैं. उन्होंने कहा कि सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर गंभीर है. इसको लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि आओ हम सब मिल बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और एक साथ लड़ेंगे. इसको लेकर आज यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में सर्वदलीय बैठक होने जा रही है. जिसमें भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा आदि दलों के प्रतिनिधि उपस्थित होंगे.

जानिए पूरा मामला
दरअसल, मध्य प्रदेश में ओबीसी में 27 प्रतिशत में आरक्षण दिलाने को लेकर भाजपा और कांग्रेस अपने-अपने दावे कर रहे हैं. दोनों पार्टी खुद को ओबीसी का हितैषी बता रही है. दोनों पार्टी के प्रतिनिधि ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत दिलाने के लिए हर लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं. इन सबके बीच नई पहल करते हुए सीएम मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है.

बैठक से ठीक पहले उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने कहा, 'सरकार के माध्यम से हमारी पार्टी की लाइन है कि हम 27 प्रतिशत आरक्षण देना चाहते हैं. कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हम भी देना चाहते हैं. इस कारण हम सब मिल-बैठकर बात करें.'

सीएम मोहन यादव ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, ' सर्वदलीय बैठक में आपका (कांग्रेस) वकील भी रहे और हमारा (भाजपा) का वकील भी. सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय कर दिया गाय है कि इस मामले में 23 सितंबर से प्रतिदिन सुनवाई होगी. सीएम मोहन ने कहा कि हमारा काम किसी वर्ग के हक को छोड़ने या अपमानित करने का नहीं है. हालांकि, जो लोग राजनीति कर रहे हैं, युनका हम कुछ नहीं कर सकते.'

जानिए क्या बोली कांग्रेस
वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि "कांग्रेस प्रदेशभर के ओबीसी समाज, छात्र संगठनों, युवाओं और अन्य सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से इस मुद्दे पर व्यापक जन जागरण और आंदोलन करेगी. जरूरत पड़ी तो न्यायालयीन और जमीनी संघर्ष के साथ-साथ जन समर्थन जुटाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी."

ये भी पढ़ें- कमलनाथ सरकार के फैसले को पलटेगी मोहन सरकार, न अविश्वास, न खरीद-फरोख्त !

;