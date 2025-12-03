3 दिसंबर की सरकारी छुट्टी, क्या बैंकों में भी नहीं होंगे काम? जानें स्कूल-कॉलेज के अलावा क्या-क्या रहेगा बंद

3 December 2025 Holiday in Bhopal: मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर आज (3 दिसंबर) छुट्टी की घोषणा की है. स्थानीय अवकाश के चलते भोपाल शहर में सरकारी छुट्‌टी रहेगी और शहर के सभी स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे. हालांकि, बैरसिया समेत ग्रामीण क्षेत्र में छुट्‌टी नहीं रहेगी. बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक यूनियन कार्बाइड हादसे की बुधवार (3 दिसंबर) को 41वीं बरसी है.

बरकतुल्लाह भवन में होगी प्रार्थना

भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर सुबह 10.30 बजे बरकतुल्लाह भवन में सभी धर्म के तहत प्रार्थना होगी. सर्वधर्म प्रार्थना सभा के आयोजन में गैस राहत मंत्री कुंवर विजय शाह मौजूद रहेंगे. सभा में भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाएगी. प्रार्थना सभा में हिंदू, मुस्लिम, बोहरा, इसाई, सिख, जैन और बौद्ध संप्रदाय के धर्मगुरुओं द्वारा पाठ किया जाएगा. दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शहर के जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे.

क्या 3 दिसंबर को बैंक भी रहेंगे बंद?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ही किसी राज्य में बैंकों की छुट्टी का फैसला करता है और आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट में 3 दिसंबर को भोपाल में बैंकों की छुट्टी नहीं है. यानी इस दिन भोपाल में सभी बैंक खुले रहेंगे और तय समय के अनुसार काम होंगे. आरबीआई के अनुसार, मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर बैंक बंद थे.

पूर्व संध्या पर निकाली गई मोमबत्ती रैली

भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी की पूर्व संध्या पर मोमबत्ती रैली निकाली गई. भोपाल में यूनियन कार्बाइड के जहरों से पीड़ितों के लिए काम करने वाली संस्था संभावना ट्रस्ट क्लीनिक की ओर से 1984 भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर 'छोला गणेश मंदिर' से मोमबत्ती रैली निकाली गई. यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के सामने जेपी नगर में स्थित 'गैस माता मूर्ति' के पास गैस कांड के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई.

हजारों लोगों की मौत, लाखों प्रभावित

बता दें कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड से दो-तीन दिसंबर 1984 की रात को जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी. बड़ी संख्या में लोग बीमारियों की जद में आ गए थे. पीड़ितों की तीसरी पीढ़ी भी बीमारियों की चपेट में है. संभावना ट्रस्ट क्लीनिक में कम्युनिटी रिसर्च यूनिट के राधेलाल नापित ने कहा कि दिसंबर 1984 में यूनियन कार्बाइड की जहरीली गैसों के संपर्क में आए लोग आज भी बेवक्त मर रहे हैं. चार दशक बीत जाने के बाद भी, दिसंबर 1984 के हादसे की वजह से भोपाल में मौतें हो रही हैं. जो लोग बचपन में इसके संपर्क में आए थे, वे फेफड़ों, किडनी और दूसरे अंगों की पुरानी बीमारियों और कैंसर से लंबे समय तक पीड़ित रहने के बाद 50 साल से कम उम्र में मर रहे हैं. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)