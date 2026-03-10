Advertisement
भोपाल

क्या MP में गैस सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल की है शॉर्टेज? सरकार ने कर दिया साफ, कैबिनेट मंत्री ने बताया- क्या है स्थिति

LPG Crisis Update: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच एलपीजी सिलेंडर के अलावा पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाह को मध्य प्रदेश सरकार ने दूर किया है और सीएम मोहन यादव ने लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने बताया है कि फिलहाल राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Mar 10, 2026, 04:12 PM IST
क्या MP में गैस सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल की है शॉर्टेज? सरकार ने कर दिया साफ, कैबिनेट मंत्री ने बताया- क्या है स्थिति

LPG Crisis in Madhya Pradesh: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है और कई देशों में पेट्रोल-डीजल के अलावा रसोई गैस की किल्लत होने लगी है. आने वाले समय में ऐसी किल्लत को देखते हुए भारत सरकार ने भी ऐहतियाती कदम उठाए हैं. इस बीच एलपीजी सिलेंडर के अलावा पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाह को मध्य प्रदेश सरकार ने दूर किया है और सीएम मोहन यादव ने लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. भोपाल में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता को लेकर भी चर्चा हुई. इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि फिलहाल राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है. इसके साथ ही आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है.

एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल की पर्याप्त उपलब्धता

कैबिनेट बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी और बताया कि राज्य में पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है. उन्होंने लोगों की बैचैनी को दूर करते हुए कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई मध्य प्रदेश में लगातार की जा रही है और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. मध्य प्रदेश में कोई समस्या नहीं है और युद्व से राज्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

रोक दी गई है कॉमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी

हालांकि, मंत्री चैतन्य काश्यप ने आगे बताया कि मध्य प्रदेश में फिलहाल कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक दी गई है. उन्होंने बताया कि यह कदम केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद उठाया गया है. खाड़ी देशों में जारी युद्ध के हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है और केंद्र का फैसला मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया है. केंद्र के दिशा-निर्देश के अनुसार काम कर रहे हैं और लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं.

सामान्य रूप से हो रही घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई

मध्य प्रदेश में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक लगी है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई सामान्य रूप से हो रही है. भोपाल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने लोगों से किसी तरह की अफवाह से बचने की सलाह दी है. इसके साथ ही सरकार और प्रशासन से सोशल मीडिया पर ऐसी गतिविधियों की निगरानी रखने की अपील की है, ताकि किसी तरह की अफवाह न फैले.

