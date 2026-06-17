मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भेंट के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश की उपलब्धि के लिए हर्ष व्यक्त करते हुए किसानों के लिए की गई बेहतर व्यवस्था के लिए आभार व्यक्त किया. उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश ने समर्थन मूल्य पर 13.42 लाख किसानों से 104.36 लाख मे.टन गेहूं का उपार्जन किया गया है. किसान संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत में प्रथम है. उपार्जन की दृष्टि से पंजाब के बाद मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है. प्रदेश में 9अप्रैल से 28 मई की अवधि में उपार्जन किया गया. समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल के साथ ही 40रुपए बोनस राशि मिलाकर किसान को प्रति क्विंटल 2625 रुपए प्रति क्विंटल के भुगतान की व्यवस्था करवाई गई. किसानों को 27 हजार 196.48 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान प्रदेश में किया जा चुका है.