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MP के किसानों के लिए डबल खुशखबरी! जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा, लोन चुकाने की तारीख भी बढ़ी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि एमपी सरकार कृषक कल्याण वर्ष में अन्नदाताओं के सम्मान और सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार ने कृषि भूमि पर मिलने वाले मुआवजे को सीधे चार गुना बढ़ा दिया है और फसल लोन (ऋण) चुकाने की आखिरी तारीख को भी दो महीने आगे खिसका दिया है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 17, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:02 AM IST
MP के किसानों के लिए डबल खुशखबरी! जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा, लोन चुकाने की तारीख भी बढ़ी

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किसानों को डबल खुशखबरी! जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा, लोन चुकाने की तारीख भी बढ़ी
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