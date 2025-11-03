MP में गेहूं-धान की खरीदी को सरकार की न, 77 हजार करोड़ का कर्ज, केंद्र से अपील-आप ही खरीदें

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर गेहूं और धान की सरकारी खरीदी नहीं करने की बात कही है. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें नागरिक आपूर्ति निगम पर चढ़े 77,000 करोड़ रुपए के कर्ज का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से सीधे गेहूं और धान की खरीदी करने की मांग की है. सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा है, जिसमें यह मांग की गई है. अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार का यह प्रस्ताव मानती है तो फिर इस बार एमपी में गेहूं और धान की खरीदी में नागरिक आपूर्ति निगम की कोई भूमिका नहीं होगी, फिर केंद्र ही गेहूं और धान की सीधी खरीदी राज्य सरकार से करेगा.

एमपी में यह व्यवस्था लागू थी

दरअसल, मध्य प्रदेश में धान और गेहूं खरीदी की विकेंद्रीकृत व्यवस्था लागू है, जिसके तहत प्रदेश सरकार किसानों से अनाज खरीदती है और फिर केंद्र का एफसीआई राज्य से यह स्टॉक उठाता है, यानि पहले राज्य सरकार किसानों की फसल लेती थी और फिर उसे केंद्र सरकार के देती थी, लेकिन अगर राज्य सरकार का यह प्रस्ताव केंद्र स्वीकार कर लेती है, तो यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी और अगली रबी-सम्मत सीजन से एफसीआई सीधे किसानों से खरीदी करेगा, इस स्थिति में नागरिक आपूर्ति निगम की भूमिका समाप्त हो जाएगी और फिर केंद्र सरकार सीधे एमपी के किसानों से समर्थन मूल्य पर उनकी फसल खरीदेगी.

किसानों पर नहीं पड़ेगा असर

राज्य सरकार का दावा है कि इस बदलाव से किसानों या आम जनता पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि एफसीआई के गुणवत्ता मानक बेहद सख्त होते हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में किसानों की उपज रिजेक्ट हो सकती है और उन्हें मजबूरन अपनी फसल निजी व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेचनी पड़ सकती है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में गेहूं और धान की सरकारी खरीदी बीते वर्षों में काफी बढ़ी है, जिसमें गेहूं की खरीदी 77.74 लाख मीट्रिक टन और धान की खरीदी 43.49 लाख मीट्रिक टन हुई है. उन्होंने कहा कि स्टॉक के निराकरण में काफी समय लग रहा है और केंद्र से भुगतान में देरी के कारण राज्य सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है. वर्तमान में बैंकों से ली गई 72,177 करोड़ की उधारी का फिर से भुगतान करना भी एक बड़ी समस्या बन गया है.

मुख्यमंत्री ने केंद्र से आग्रह किया है कि मप्र को विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना के स्थान पर केंद्रीकृत उपार्जन व्यवस्था अपनाने की अनुमति दी जाए, ताकि राज्य सरकार को भारी कर्ज और संचालन लागत से राहत मिल सके. ऐसे में अब केंद्र सरकार का इस मामले में क्या रुख रहता है, यह देखना होगा. क्योंकि अगर प्रस्ताव पास होता है तो फिर गेहूं और धान खरीदी का पैटर्न बदल सकता है.

