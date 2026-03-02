Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3128222
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP में अब 55 नहीं 58% मिलेगा DA, 6 किस्तों में आएगा एरियर; होली पर मोहन सरकार का बड़ा तोहफा

MP Employees DA Hike: मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को होली से पहले बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है, जिससे DA अब 58% हो गया है. मोहन यादव ने बताया कि एरियर छह किस्तों में मिलेगा और पेंशनर्स को भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 02, 2026, 09:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP Employees DA Hike
MP Employees DA Hike

MP Employees News: होली से पहले मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने महंगाई के बढ़ते असर को देखते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला किया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों की जरूरतों और जीवन-यापन की चुनौतियों को समझती है. इस फैसले से लाखों परिवारों के त्योहार की खुशियां और बढ़ने वाली हैं.

सरकार के इस निर्णय के बाद अब शासकीय कर्मचारियों को 55 प्रतिशत की जगह 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. यानी सीधे तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई 2025 से लागू माना जाएगा. कर्मचारियों के लिए यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है और घरेलू खर्च पर असर पड़ता है. सरकार का मानना है कि इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को कुछ हद तक मजबूती मिलेगी.

एक साथ नहीं मिलेगा एरियर
हालांकि, जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का एरियर एक साथ नहीं दिया जाएगा. सरकार ने साफ किया है कि यह बकाया राशि मई 2026 से शुरू होकर छह बराबर किस्तों में दी जाएगी. इससे कर्मचारियों को धीरे-धीरे आर्थिक लाभ मिलता रहेगा और सरकारी खजाने पर भी एक साथ बोझ नहीं पड़ेगा. कर्मचारियों में इस बात को लेकर संतोष है कि एरियर जरूर मिलेगा, भले ही किस्तों में क्यों न हो.

पेंशनर्स को किया गया शामिल
इस फैसले में पेंशनर्स को भी शामिल किया गया है. जनवरी और फरवरी 2026 की पेंशन में उन्हें भी 58 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा. इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी सीधी राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है और कर्मचारी तथा पेंशनधारक राज्य की रीढ़ हैं. सरकार आगे भी उनके कल्याण के लिए ऐसे फैसले लेती रहेगी.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

CM Mohan YadavMP DA Hike

Trending news

CM Mohan Yadav
MP में अब 55 नहीं 58% मिलेगा DA, 6 किस्तों में आएगा एरियर; होली पर सरकार का तोहफा
Latest Ujjain News
महाकाल नगरी में भक्तों ने धरा शिव-गणों का रूप, श्मशान की राख और रंगों से खेली होली
aagar malwa news
बाथरूम में लगे गीजर में जोरदार ब्लास्ट, धमाके से मकान की उड़ी छत, AC-पानी टंकी टूटी
Chhindwara News
छिंदवाड़ा-सिवनी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, कार बनी आग का गोला, जिंदा जले पिता-पुत्र
Mohan Yadav
चोर के कंधे पर बैठ नाचे, मनाया बर्थडे; TI को पड़ा भारी, CM मोहन यादव ने किया निलंबित
Bhopal Health news
होली पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट! भोपाल में 24 घंटे चालू रहेंगी आपातकालीन सेवाएं
Bhopal Police
भूलकर भी न करें ये गलती, वरना होली की खुशियों में पड़ जाएगा भंग, एडवाइजरी जारी
dantewada news
दंतेवाड़ा में चारपाई बनी एम्बुलेंस...CRPF जवानों ने गर्भवती महिला की ऐसे बचाई जान
Holi 2026
होली पर भोपाल में शराब दुकानें खुलेगी या नहीं? जानें क्या है प्रशासन का प्लान
raipur news
सावधान! रायपुर में साइबर ठगों ने अपनाया नया पैटर्न, चारधाम यात्रा के नाम पर लूट रहे