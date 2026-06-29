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MP के लाखों सरकारी कर्मचारियों का इंतजार खत्म, प्रमोशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 20 विभागों की बुलाई अहम बैठक

MP Government Employees Promotion: मध्य प्रदेश के करीब 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने वर्ष 2016 से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है. इस संबंध में 29 जून को 20 प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है.

Written ByPooja
Published: Jun 29, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:36 AM IST
MP के लाखों सरकारी कर्मचारियों का इंतजार खत्म, प्रमोशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 20 विभागों की बुलाई अहम बैठक
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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