/MP के लाखों सरकारी कर्मचारियों का इंतजार खत्म, प्रमोशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 20 विभागों की बुलाई अहम बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के बाद प्रशासनिक विभागों में प्रमोशन की प्रक्रिया ने तेज कर दी है. विभागीय अधिकारियों के अनुसार, प्रमोशन की प्रक्रिया अगले 10 से 15 दिनों में शुरू हो सकती है. इस फैसले से राज्य के 4.50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. बता दें कि, राज्य सरकार ने 17 जून को हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 को मंजूरी दी थी. इस उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने इन नियमों को जल्द लागू करने पर जोर दिया. कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने के मौखिक निर्देश दिए हैं. इस कदम से उन अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है जो सालों से एक ही पद पर बने हुए थे.