Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2988358
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP में 5 नवंबर को सरकारी छुट्टी, क्या बैंकों में भी नहीं होंगे काम? जानें स्कूल-कॉलेज के अलावा क्या-क्या रहेगा बंद

5 November Holiday: मध्य प्रदेश में 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती पर सरकारी अवकाश रहेगा और इस मौके पर पूरे प्रदेश में सरकारी दफ्तरों के अलावा स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी रहेगी. इस दिन बैंक बैंक भी बंद रहेंगे और बैंकों में भी 5 नवंबर को काम नहीं होंगे.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Nov 04, 2025, 05:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP में 5 नवंबर को सरकारी छुट्टी, क्या बैंकों में भी नहीं होंगे काम? जानें स्कूल-कॉलेज के अलावा क्या-क्या रहेगा बंद

Guru Nanak Jayanti Holiday: गुरु नानक जयंती यानी 5 नवंबर को मध्य प्रदेश में सरकारी अवकाश है और इस मौके पर पूरे प्रदेश में सरकारी दफ्तरों के अलावा स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी रहेगी. मध्य प्रदेश सरकार के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार 5 नवंबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इस दिन राज्य के सभी सरकारी विभागों, सरकारी ऑफिसों और शिक्षण संस्थानों में पूरी तरह छुट्टी रहेगी. यह छुट्टी कोषागारों और उप कोषागारों के लिए भी लागू होगी. बता दें कि हर साल कार्तिक पुर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है और इस साल यह 5 नवंबर को है.

क्या 5 नवंबर को मध्य प्रदेश में बैंक भी रहेंगे बंद?

गुरु नानक जयंती के मौके पर 5 नवंबर को मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक भी बंद रहेंगे. बता दें कि किसी भी राज्य में बैंकों की छुट्टी का फैसला आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) करता है और हर साल आरबीआई बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है. आरबीआई की तय छुट्टियों के अनुसार ही अलग-अलग शहरों औ राज्यों में बैंकों का कार्यदिवस तय होता है. हालांकि, बैंकों की छुट्टियां अलग-अलग राज्यों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं. आरबीआई की लिस्ट के अनुसार, 5 नवंबर को मध्य प्रदेश में बैंकों की छुट्टी है यानी इस दिन सभी बैंक बंद रहेंगे और बैंकों में कोई काम नहीं होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश में इस महीने किस-किस दिन रहेगी छुट्टी?

मध्य प्रदेश सरकार के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती की छुट्टी के अलावा 15 नवंबर को राष्‍ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस (भगवान बिरसा मुण्‍डा जयंती) की छुट्टी है, लेकिन यह छुट्टी कोषागारों एवं उप कोषागारों के लिए नहीं हैं. इसके अलावा 22 नवंबर को झलकारी जयंती , 24 नवंबर को गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस  और 27 नवंबर को संत श्री जिनतरण तारण जयंती पर ऐच्छिक अवकाश रहेगा.

MP में 22 इस साल सार्वजनिक और 68 ऐच्छिक छुट्टियां

मध्य प्रदेश इस साल कुल 22 सार्वजनिक छुट्टियां और 68 ऐच्छिक छुट्टियां हैं, जिसकी लिस्ट सरकार ने पहले ही जारी कर दी है. बता दें कि सार्वजनिक छुट्टियों पर सभी सरकारी कार्यालयों के अलावा स्कूल और कॉलेज भी बंद रहते हैं. जबकि, ऐच्छिक छुट्टियों में से सिर्फ 3 छुट्टियां प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को अपनी इच्छानुसार ले सकता है.

TAGS

Guru Nanak JayantiHoliday

Trending news

Indian railways
टिकट बुक, सीट कन्फर्म लेकिन...संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में रेलवे की बड़ी लापरवाही!
Bilaspur News
बिलासपुर में भयंकर ट्रेन हादसा, सामने से टकराई पैसेंजर और मालगाड़ी, 4 की मौत
mp ai bus
एमपी में महंगे किराए से मिलेगी मुक्ति! इन 7 शहरों में दौड़ेंगी AI से लैस बसें
shah bano
हक की रिलीज पर तलवार! 40 साल पहले SC ने शाहबानो केस में क्या दिया था फैसला? मची हलचल
mp ration scam
एमपी में भूतों को मिल रहा फ्री राशन! 390 दुकानों पर 16 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला
Indore High Court
रिलीज से 4 दिन पहले इमरान-यामी की फिल्म 'हक' पर रोक की मांग, हाई कोर्ट पहुंचा मामला
Madhya Pradesh
Explainer: गेहूं-धान की खरीदी केंद्र करे या राज्य, किसानों का किसमें ज्यादा फायदा?
Indore Metro
इंदौर मेट्रो रूट पर हुआ बड़ा बदलाव, अब शहर के इस इलाके में अंडरग्राउंड दौड़ेगी ट्रेन
gwalior news
ग्वालियर एयरपोर्ट पर हड़कंप! नीदरलैंड के यात्री के पास मिली प्रतिबंधित GPS डिवाइस
Bhavantar Yojana
भावांतर भुगतान योजना से आए 'अच्छे दिन', किसानों को अब तक हुआ कितना फायदा?