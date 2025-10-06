MP में 7 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी, क्या बैंकों में भी नहीं होंगे काम? जानें स्कूल-कॉलेज के अलावा क्या-क्या रहेगा बंद

Valmiki Jayanti Holiday: महर्षि वाल्मीकि जयंती यानी 7 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में सरकारी अवकाश है और इस मौके पर पूरे प्रदेश में सरकारी दफ्तरों के अलावा स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी रहेगी. मध्य प्रदेश सरकार के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इस दिन राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और विभागों में पूरी तरह छुट्टी रहेगी. लेकिन, कोषागारों और उप कोषागारों के लिए यह छुट्टी लागू नहीं है. इसके अलावा 7 अक्टूबर को महाराज अजमोढ़ देव जयन्‍ती और टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्‍सव भी है, जिस मौके पर ऐच्छिक अवकाश है.

क्या 7 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में बैंक भी रहेंगे बंद?

बता दें कि किसी भी राज्य में बैंकों की छुट्टी का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) करता है. आरबीआई हर साल बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है, जिसमें बताया जाता है कि किस तारीख को किस शहर या राज्य में बैंक बंद रहेंगे. आरबीआई की लिस्ट के अनुसार, 7 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में बैंकों की छुट्टी नहीं है. यानी इस दिन सभी बैंक खुले रहेंगे और तय समय के अनुसार काम होंगे. आरबीआई के अनुसार, मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा के मौके पर बैंक बंद थे. इसके बाद अब 20 और 21 अक्टूबर को दिवाली के लिए बैंक बंद रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश में इस महीने किस-किस दिन रहेगी छुट्टी?

मध्य प्रदेश सरकार के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, 20 अक्टूबर को दिवाली और 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के लिए सरकारी छुट्टी रहेगी. इसके अलावा 10 अक्टूबर को करवाचौथ, 23 अक्टूबर को भाईदूज, 27 अक्टूबर को छठ पूजा और 28 अक्टूबर को भगवान सहस्‍ त्रबाहु जयन्‍ती पर ऐच्छिक अवकाश रहेगा.

इस साल MP में 22 सार्वजनिक और 68 ऐच्छिक छुट्टियां

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2024 में इस साल की छुट्टियों की घोषणा की थी और छुट्टियों का सरकारी कैलेंडर जारी किया था. एमपी सरकार के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, साल 2025 में कुल 22 सार्वजनिक छुट्टियां और 68 ऐच्छिक छुट्टियां हैं. सार्वजनिक छुट्टियों पर सभी सरकारी कार्यालय और स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं. जबकि, ऐच्छिक छुट्टियों में से 3 छुट्टियां प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को उनकी इच्छानुसार दी जाती हैं.